Tady rekordman Antutu, dobrý den. Testujeme herní Red Magic 7 Pro s ventilátorem a průhlednými zády

Nestává se moc často, aby nám do redakce dorazil nejvýkonnější smartphone současnosti. Právě tento titul v těchto dnech drží herní Nubia Red Magic 7 Pro aneb „milionář“ v Antutu. Oproti předchozí generaci se tohoto zdánlivě až tak moc nezměnilo. Tělo má podobný tvar i rozměry, ale o dost poskočil výkon, přibyly foťáky a samozřejmě nechybí ani aktivní větráček s LED podsvícením. Průhledný zadní kryt je pak už jen třešničkou na dortu.

U displeje po pár hodinkách používání evidujeme jen dva nedostatky. Maximální jas 600 nitů není úplně to pravé ořechové pro hraní na přímém slunci, a optická čtečka má ke stoprocentní spolehlivosti daleko. Jinak však před sebou máme špičkový 6,8" AMOLED displej s rozlišením Full HD+, který zobrazí až miliardu barevných odstínů. Barevné tóny si můžete upravit v nastavení, jas lze utlumit i pro noční hraní a pomůže vám i filtr modrého světla. Obnovovací frekvenci volíte mezi 60, 90 a 120 Hz.

Pod displej se schovala 16Mpx selfie, která se prozradí obdélníčkem až v protisvětle, jinak si ji ani nevšimnete. Další zajímavostí je pak to, že čtečka otisků prstů poslouží i k měření srdečního tepu!

Přepínač, větrák a průhledná záda

Do redakce nám dorazila edice Supernova, která se pyšní průhlednými zády. Některé popisky jsou sice jen „na oko“, šroubky však vypadají reálně stejně jako ventilátor za průhledným sklem. Je vcelku hlasitý (20 000 RPM), můžete mu však nastavit hned několik výkonových úrovní (Eco a Cooling). Spouští se automaticky při nabíjení i při spuštění her a benchmarků, v noci se zase efektně rozzáří RGB diodami.



Nubia Red Magic 7 Pro nám dorazila ve variantě Supernova, která se pyšní průhlednými skleněnými zády

Zatímco průhledná část je vyrobená ze skla, prostředek už je jen plastový. Jeho součástí jsou tři foťáky, tj. hlavní 64MPx snímač, na nějž navazuje 120° 8Mpx širokáč a 2Mpx makro, které je jen do počtu. Samotný rám telefonu je vyroben z odlehčeného hliníku, herní „železo“ je však na hmotnosti 235 gramů stále dost znát.



Boční přepínač a průhledná záda s ventilátorem

A zajímavé jsou i široké hladké boky telefonu, které narušují jen vývody antén. Na levé straně najdeme jezdce, který rychle spustí herní režim Game Space, v němž můžete ladit třeba výkon procesoru a grafiky. Na horní hraně je připraven druhý reproduktor, který společně se spodním repráčkem zahrají stereo v obstojné kvalitě a v dost vysoké hlasitosti. Hardcore hráče jednoznačně potěší zachování sluchátkového jacku.

Dotykové triggery a rychlé dobíjení

Pravý bok má na sobě mřížku pro výduch ventilátoru, díky které se musely regulátory hlasitosti a zamykací klávesa posunout trochu dolů. Ovládací prvky na boku tedy nejsou tam, kde byste je čekali, a minimálně první dny budete místo odemykání telefonu neustále snižovat hlasitost. Na pravém boku najdeme i dotykové triggery (500Hz Touch sense), na jejichž stisk si ve hrách namapujete stisk dotykových herních tlačítek. Např. v PUBG můžete jedno z nich využít pro detail míření, druhé pak pro střelbu.



Poddisplejová selfie se velmi dobře maskuje, čtečku otisků prstů využijete i pro měření srdečního tepu

Spodní hrana je zastoupena slotem, do něhož dáte dvě nanoSIM karty, a USB-C konektorem. Do něj zapojíte 65W nabíječku, kterou dostanete přímo v základní krabici spoustu s tlustým USB-C kabelem. Pokud budete hrát na mobilu doma, můžete si energii z nabíječky přesměrovat jen do telefonu, přičemž do baterie žádná energie nepoteče. Je škoda, že výrobce omezuje dobíjecí výkon mimo Čínu, kde můžete počítat až se 135W dobíjení. Ovšem i „pětašedesátka“ pumpuje baterii doslova před očima. Některým uživatelům však může vadit chybějící bezdrátové dobíjení.

Aktuální Android a milion v Antutu

V telefonu běží Android 12 s nadstavbou od výrobce, která má hodně blízko čistému Androidu. Vše běhá absolutně svižně, ale musíte počítat s tím, že je prostředí počeštěno jen na půl. Není výjimkou, že pod českým nadpisem následuje popisek v angličtině. Mobilní hráči s tím určitě problém mít nebudou (nebo si rovnou telefon nechají celý v angličtině), ale sluší se tento detail hned ze začátku zmínit. A telefonu nepomohla ani první aktualizace, která měla za cíl vylepšit překlady. Práce je tu ještě dost a dost...



Milion v Antutu a uživatelské rozhraní, které není kompletně počeštěno

Herní výkon? Bez debat. Co ostatně čekat od rekordmana, který v Antutu získá milion a padesát tisíc bodů k tomu? Telefon se díky větráčku ani nezapotí, a s možností taktování, režimů, úprav a rychlých přístupů při hraní her se vám doslova zapotí hlava. Přiznáváme, že nabídky nejsou občas trochu přehledné, zvláště nám vadí rolující text v tlačítkách, ale stačí pár hodin hraní, při němž si „pohrajete“ s dostupnými možnostmi, a budete jako doma.



Při hraní her si můžete poladit výkon nebo nastavit dotykové triggery

Výpočetní výkon samozřejmě zajišťuje výkonný Snapdragon 8 Gen1, na nějž v našem případě navazuje 16GB operační paměť a 512GB úložiště. A to je u tohoto herní telefonu maximální konfigurace. 18GB RAM je v nabídce jen u základního Red Magic 7.

Bez výhrad je i konektivita. Smartphone se po vybalení z krabice rád připojí k rychlejší 5GHz síti, větší soubory přenesete lokálně přes Wi-Fi Direct. Maximem mobilních datových sítí je 5G, NFC zase využijete pro mobilní platby. Součástí, tentokrát velmi stylově zpracované, základní krabice je mimo telefonu 65W nabíječka, oboustranný USB-C, špendlík, uživatelské manuály a základní průhledné pouzdro. Přímo na telefonu je pak od výroby i obyčejná ochranná fólie.



Základní krabice je obsahově dost bohatá, výrobce přibalil základní pouzdro i 65W nabíječku

Red Magic 7 Pro začínáme v redakci aktuálně testovat, takže se již brzy můžete těšit na detailní recenzi. Námi testovaná varianta 16/512GB stojí v evropském obchodě 899 EUR, což dělá v aktuálním kurzu 22 200 Kč. Verze 12/256 GB pak vychází těsně pod dvacet tisíc korun.