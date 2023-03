Tahle doba už se nikdy nevrátí. Trailer k filmu BlackBerry ukazuje první prototyp i pád značky na úplné dno

Do kin se brzy dostane už druhý film, který mapuje vzestup a pád legendárních mobilních značek. Po dokumentu The Rise and Fall of Nokia (Vzestup a pád Nokie) z roku 2018 se letos dočkáme premiéry filmu s názvem BlackBerry. Už za necelé dva měsíce se můžete těšit na to, jak nahlédnete pod pokličku startu kanadské firmy Research In Motion (RIM), která byla ve své době jasným globálním mobilním lídrem. A to v době ještě před Applem a Googlem.

Film je založen na skutečném příběhu značky, a vychází z knižní předlohy Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry, která vznikla v roce 2015 v podání novinářky Jacquie McNish a novináře Seana Silcoffa.

V traileru níže vidíme útržky ze začátku firmy, která vznikla ze šíleného nápadu dvou vysokoškolských studentů. Smartphony s vlastním systémem a špičkovou QWERTY klávesnicí se ve své době doslova vyhřívaly na slunci, film však důkladně mapuje i stránku postupného úpadku BlackBerry. Tedy firmy, která nedokázala reagovat na nastupující konkurenci iPhonů a smartphonů s Androidem. Firma se totiž nedokázala oprostit od fyzické klávesnice pod displejem, a to ani tehdy, kdy byl v kurzu trend velkých dotykových displejů.

Film si už odbyl svou premiéru na únorovém filmovém festivalu v Berlíně, celosvětová premiéra je v plánu na 28. dubna letošního roku.

Trailer k filmu BlackBerry: