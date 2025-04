Tajemný prototyp hodinek Apple Watch naznačuje, že budoucí hodinky od Applu dostanou zcela nový snímač

Ještě předtím, než se na trh dostane nový telefon nebo chytré hodinky, existuje řada prototypů, u kterých výrobce testuje, nejen design, ale i některé specifické hardwarové komponenty. A právě to se stalo i u desáté generace hodinek Apple Watch. Ta se čerstvě ukazuje na fotkách, na nichž vypadá zajímavě hlavně vnitřní strana hodinek. Najdeme na nich totiž doplňkový snímač, který Apple u komerčně dostupné verze hodinek nepoužil.



Toto je prototyp hodinek Apple Watch Series 10 s neznámým měřičem na zadní straně

Prototyp však má celkově odlišné uspořádání snímačů. Senzory pro měření srdečního tepu a krevního kyslíku jsou menší a blíže u sebe, než u běžné verze hodinek. A mezi nimi a elektrodou pro EKG je umístěn nový prstenec se snímači. Podle spekulací se může jednat o testovací platformu pro dvě očekávané funkce hodinek Apple Watch, o nichž se už delší dobu spekuluje. Tou první je měření krevního tlaku, druhou pak měření krevního cukru. Kvůli tomu, že se měření glykémie pokouší výrobci chytrých hodinek (neúspěšně) dotáhnout do zdárného konce už několik let, přikláněli bychom se spíše k měření krevního tlaku, které by se mělo dostat do příští generace Apple Watch.



V hodinkách běží upravená verze systému watchOS 11.1., v němž však chybí aplikace Zdraví. Právě ta by dokázala odhalit, jaký snímač Apple u prototypu testoval

V hodinkách však běží interní verze systému watchOS 11.1, která nemá nainstalovanou aplikaci Zdraví, takže nelze ověřit, k čemu tento tajemný snímač vlastně slouží. Interní verze systému je datována do října 2024, což je důkazem, že Apple s tímto snímačem experimentoval už v hodně pozdním vývojovém stádiu hodinek Series 10. A protože jde do hodinek instalovat aplikace jen z interních serveru Applu (a ze sítě Applu), nebude tato záhada vyřešena. Tedy alespoň do té doby, než se podobný snímač objeví u komerčně dostupných hodinek.

A vášniví mobilní sběratelé ví o dalším unikátním a současně funkčním prototypu od Applu, kterému může časem cena jen a jen stoupat.