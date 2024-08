Tajný senzor v iPhonu pozná, že jste telefon utopili. Poradíme, kde ho hledat

Vniknutí vody dovnitř je největším strašákem smartphonů a jejich uživatelů. A to platí i u iPhonů, které si déle drží cenu, a není problém narazit na různé nabídky starších iPhonů z druhé ruky. Mimo obvyklé vizuální kontroly telefonu a ověření, že je z něho vyvázaný účet Apple ID, byste však měli věnovat pozornost i tomu, zda iPhone nepřišel do kontaktu s vodou. To by se totiž mohlo projevit až časem.

Vniknutí vody dovnitř iPhonu samozřejmě nepokrývá záruka, a Apple si v servis zjistí, zda do telefonu vnikla voda či nikoliv. A poznáte to i vy. iPhony a iPody vyrobené po roce 2006 obsahují tzv. indikátory kontaktu s tekutinou, které prokáží, zda se zařízení dostalo do kontaktu s vodou. Indikátor je umístěný za slotem pro nanoSIM kartu. Pokud jej vytáhnete a posvítíte dovnitř Phonu, uvidíte zde (v ideálním případě) bílý nebo stříbrný indikátor. Pokud by se dovnitř iPhonu dostala voda (resp. dostala se i za voděodolnou membránu bočního šuplíku u iPhonů s podporou IP68), tento indikátor zčervená.

Posviťte si na proužek

Indikátor je poměrně malý, a tak Apple doporučuje použít lupu. Na druhou stranu je třeba dodat, že vlhkost nebo změny teplot, které odpovídají běžným provozním podmínkám iPhonů, tento indikátor nijak neovlivní. Aktuální proužek se používá od řady iPhone 7, dříve mívaly kruhový či nepravidelný tvar. A, když ještě měly iPhony sluchátkový jack, byly v nich umístěný druhý samostatný indikátory vlhkosti.

A je tu ještě jedna zajímavost. Americké verze posledních iPhonů, které nemají boční šuplík pro nanoSIM ale pouze eSIM, přišly i o indikátory. Apple tak v servisních střediscích jednoznačně nepozná (mimo očividnou oxidaci desky), zda dovnitř vnikla kapalina nebo ne.