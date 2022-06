Tak drahé smartphony dlouho nebyly. Do pěti let ale má jejich průměrná cena klesnout o třetinu

Chytré telefony v průměru zdražují. Neprojevuje se to ovšem tak, že by letošní nejvyšší iPhone nebo Samsung byl výrazně dražší než jeho předchůdce, takže uživatel-jednotlivec vlastně zdražení nepocítí. Jde o statistický ukazatel, nazvaný průměrná prodejní cena (ASP – Average Selling Price), který se získá prostým vydělením úhrnu tržeb ze všech prodaných smartphonů v daném čase a počtem prodaných kusů.



Prognóza trhu smartphonů do roku 2026, objem dodávek a průměrná prodejní cena (ASP) | Zdroj: IDC

Protože telefonů se loni prodalo méně a jejich obvyklá cena neklesá, na ASP se to projevuje růstem. Přispívá k tomu i fakt, že lidé si radši připlatí za lépe vybavený smartphone, který následně používají déle a nemění ho tak často. I to má vliv na růst ASP.

Trh se zotaví v příštím roce

Podle agentury IDC se v minulém roce 2021 pohybovala průměrná prodejní cena u 5G smartphonů na úrovni 632 dolarů, tedy zhruba 14 500 Kč. To je z pohledu průměru opravdu vysoká hodnota a reflektuje zájem o dobře vybavené, většinou vlajkové modely. U 4G smartphonů ASP naopak poklesla na 278 dolarů, cca 6 400 Kč. To odpovídá nižší střední třídě, do které se ještě 5G konektivita s úplnou samozřejmostí nedostává, pomalu se to ale začíná měnit.

Poměr prodaných 5G a 4G smartphonů byl podle IDC loni zhruba 1 : 2, na konci letošního roku už to má ovšem být 50 na 50. S tím, jak se objevují čím dál cenově dostupnější 5G smartphony, začne klesat i jejich ASP. Do roku 2026 má podle prognózy klesnout zhruba o třetinu na 440 dolarů, tedy asi 10 tisíc korun. Z celkového objemu prodaných nových smartphonů bude za pět let už 80 % s 5G konektivitou.

Nejdražší smartphony prodávané na českém trhu:

„Odvětví smartphonů čelí výzvám z mnoha front – slábnoucí poptávce, inflaci, pokračujícímu geopolitickému napětí a přetrvávajícím omezením dodavatelského řetězce. V důsledku toho mnoho výrobců, včetně nějvětších Samsungu a Applu, omezilo objednávky na komponenty pro tento rok. Pokud nedojde k dalším neočekávaným událostem, tento výkyv se zmírní na konci letošního roku a v roce 2023 už by se měl trh smartphonů zcela zotavit s očekávaným 5% růstem,“ popisuje situaci na trhu analytička IDC Nabila Popal.