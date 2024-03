Také Androidy budou mít své Face ID. Funkce využije polarizační kameru v displeji

Zabezpečovací metoda iPhonů Face ID byla vyvinuta před více než šesti lety. A do dnešních dní na ní Androidy nedokázaly plošně zareagovat. Ano, skeny obličeje u tohoto systému fungují, ale porovnávají obvykle jen 2D fotografii, a nemají takovou úroveň zabezpečení jako 3D mapa 10 tisíc infračervených bodů promítnutých na obličej v rámci Face ID.

U Androidů se tak prosadila alternativní metoda zabezpečení, a to čtečka otisků prstů. Start-up Metalenz však ukázal unikátní biometrické zabezpečení Polar ID, které se má na Androidu stát protipólem Face ID. Jeho princip se však od bezpečnostního zabezpečení iPhonů v mnohém odlišuje.



Srovnání rozměrů komponent pro Face ID (nahoře) a pro Polar ID, který by měl už v roce 2026 dorazit do Androidů

Za Polar ID stojí start-up Metalenz, který už vloni oznámil partnerství s Qualcommem. Na nedávném veletrhu MWC se firma spojila se Samsungem, když v rámci své technologie oznámila využití fotočipu ISOCELL Vizion 931. Nyní se firma soustředí na vyladění rozpoznávání obličejů na velkém množství vizuálních dat, a výrobcům zašle testovací sady zhruba v polovině roku. A pokud se vše vydaří, existuje velká šance, že už v roce 2026 by v Androidech mohl být nasazený biometrický systém, který se svou jednoduchostí používání a úrovní zabezpečení minimálně vyrovná Face ID.

Polarizační kamera a větší přesnost

Systém Polar ID slibuje až 10× vyšší rozlišení při rozpoznávání, a to až 400 tisíc pixelů. Je také třeba zmínit, že systém nevyužívá stávající selfie, ale jeho kamerka je umístěná hned vedle ní. Výrobci smartphonů s Androidem tak zřejmě budou muset, chtě nechtě, přejít na širší průstřel v displeji, který by v mnohém mohl připomínat Dynamic Island. Ostatně, některé stávající značky už podobné displeje uvedly do běžně dostupných telefonů.



Polar ID oproti Face ID potřebuje jen jednu fotografii s polarizačními daty, iPhony potřebují dva snímky. Fotku obličeje a 3D mapu bodů

Polar ID využívá tzv. „metapovrch“, který slouží k „vytáhnutí“ polarizačních dat. Systém ověří, zda je vaše originální a porovnávaná 2D fotografie shodná, a to prostřednictvím tzv. „polarizačního podpisu“. Ten se ukládá do zabezpečeného prostředí čipsetu od Qualcommu. Na jednu stranu je celé řešení stále o krok pozadu za Face ID, na stranu druhou je výrazně menší a také levnější (výrobní náklady se odhadují na 14 vs. 5 dolarů).

Teoreticky by neměl být žádný problém umístit Face ID i do levnějších Androidů. Firma je připravena na to, že funkci graficky upraví do podoby vhodné pro OEM výrobce, a je jasné, že v jejich podání se určitě nebude nazývat Polar ID, ale dostane nějaké trefnější jednoznačné pojmenování.

Registrace obličeje je stejná jako u Face ID. Na snímač je nutné hlavu naskenovat z několika různých úhlů pohledu, které pokryjete prostým kroužením hlavy. Skenování aktuálně probíhá stiskem tlačítka, dá se ovšem předpokládat, že bude moci být spuštěno přímo v rámci systému automatizovanou úlohou, např. při pokusu o odemknutí telefonu ze zamykací obrazovky. Polar ID dokáže odhalit pokusy o podvrhy, a to, jak vytištěné fotografie, tak profesionálně vytvořené 3D masky.



Polar ID využívá fotočip ISOCELL Vizion 931, který Samsung oznámil na veletrhu MWC v Barceloně

V konečném důsledku má tato technologie ze smartphonů dokonce vytlačit čtečky otisků prstů, tedy alespoň podle optimisticky naladěných zástupců firmy Metalenz. Potíž s podobnými start-upy většinou spočívá v tom, že nemají návaznost na komerční sféru. Představí produkt, který kvůli chybějícímu propojení skončí v šuplíku. Podle zdroje však smartphonové řady Samsung Galaxy S23 a Google Pixel 8 už teď používají optiku od firmy Metalenz, a tak by mělo být přijetí technologie Polar ID vcelku přímočarou záležitostí.

Představení technologie Polar ID pro Androidy:

Zástupci firma však dodávají, že potřebují algoritmy natrénovat na velké porci dat, což je práce, která je čeká v následujících měsících a několika dalších letech. Potřebné zdroje dat pro zpřesnění vyhodnocování mají dodat partneři třetích stran a OEM výrobci. A to za předpokladu, že budou jak výrobci, tak samotní uživatelé souhlasit s využitím svých dat pro výzkumné účely.

Via Wired