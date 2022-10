Také odolný telefon může mít 4G pro lepší volání. Tlačítkové TCL přichází ve dvou barvách

TCL vstupuje do kategorie odolných tlačítkových telefonů – dosud v tomto segmentu měla své zástupce pouze její dceřiná značka Alcatel. Novinka TCL 3189 přináší odolnost proti vodě a prachu podle normy IP68 a zároveň i 4G (LTE) konektivitu, která nebývá u „hloupých“ tlačítkových telefonů úplně samozřejmá. Telefon se již prodává v šedé a žluté barvě za 2 300 Kč.

Vedle ponoření do vody (až do hloubky 1,5 metru po dobu půl hodiny) nevadí telefonu ani pády nebo nárazy, nabízí i zvýšenou odolnost proti poškrábání. Displej není dotykový a tlačítka na klávesnici jsou dostatečně rozestoupená, takže telefon lze v případě potřeby ovládat i v pracovních rukavicích. TCL 3189 je klasicky předurčen na stavbu, do lesa, na pole a dalších prostředí, kde se telefony snadno mohou potkat s vlhkostí a nečistotami.

Výhodou zařízení je take snadné ovládání v pracovních rukavicích díky dostatečně velkým tlačítkům. Displej je poměrně malý s úhlopříčkou 2,4 palce a QVGA rozlišením. Jde o základní typ TFT-TN, což napovídá, že na sluníčku nemusí být displej úplně dobře čitelný. Telefon obsahuje pouze 128 MB vnitřního úložiště, k dispozici je ale možnost rozšíření paměťovou kartou (max. 32 GB).



Na výběr je varianta se šedým nebo žlutým plastovým pruhem

Vestavěná baterie s kapacitou 2 200 mAh udrží telefon v pohotovosti více než dva týdny nebo nabídne až 35 hodin nepřetržitého telefonování. Hlavním přínosem 4G konektivity je u tohoto typu telefonu hlavně možnost kvalitnějších hovorů přes VoLTE. Telefon obsahuje proprietární platformu OS Nucleus navázanou na čipset UMS 9117. Ve výbavě dále nechybí základní 2Mpx foťáček, svítilna a SOS tlačítko. Telefon se prodává jako dual SIM.