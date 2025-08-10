Také vám děti nezvedají telefon? Mají totiž radši zprávy a volají jen v nejnutnějších případech

Dospívající a mladí lidé dnes telefon prakticky neodkládají z ruky, přesto bývá pravidlem, že se jim třeba jako rodiče často nedovoláte. Komunikační schéma se za poslední roky výrazně změnilo. Zatímco dříve byly hlavní metodou komunikace telefonní hovory a zprávy sloužily jen jako doplněk, dnes jsou v komunikaci nejdůležitější právě zprávy. Pro mladou generaci nejsou hlasové hovory základním komunikačním nástrojem – používají je jen ve výjimečných situacích. Například v případě nouze nebo tehdy, když mají silný emocionální zážitek, který se přes zprávy nedá sdílet.
Pro mladé a dospívající jsou v komunikaci důležité zprávy. V různých podobách od klasické SMS, přes zprávy na sociálních sítí až přes hlasové zprávy. Klasické hovory jsou odsunuté na druhou kolej
Mladá generace, typicky teenageři ve věku mezi 13 a 18 lety, si nastavila vlastní pravidla komunikace, která u rodičů nemusí narazit na pochopení. Zatímco dříve byl telefonát projevem zájmu, dnes je často brán jako určité vniknutí do soukromí. Nezřídka se proto stává, že si mladí dopředu napíšou a zeptají se, zda má druhá strana čas na hovor. Neohlášený hovor se často bere jako porušení nepsané digitální etikety. Ani zmeškaný hovor u mladých není spouštěčem okamžitého zpětného volání. To se navíc nebere jako neslušnost, ale jako volba mladší generace, která chce chránit svůj čas, prostor a duševní pohodu.
Stres při volání, na napsání zprávy je času dost
Hovory jsou pro dospívající stresující – vnímají je jako ztrátu kontroly nad situací, kdy nemají čas přemýšlet, co říci. Možná právě proto vytlačily textové zprávy hovory na druhou kolej. Při psaní je možné si odpovědi promyslet, upravovat je nebo si dát s reakcí na čas. To je vhodné i tehdy, pokud by měla být rychlá, a tedy impulzivní a nepromyšlená. Kromě textových zpráv u mladých dobře fungují i zprávy na sociálních sítích, v nichž mohou vyjádřit emoce pomocí smajlíků nebo sdělit svou dostupnost pro případné zavolání, popř. hlasové zprávy.
Neohlášené hovory pak mladí často buď nechají zvonit a nezvednou, nebo mají rovnou telefon v tichém režimu, takže si jich ani nevšimnou. U vrstevníků to není žádný problém, ale u rodičů se to může setkat s nepochopením. Vyplatí se proto zamyslet se nad stávajícími komunikačními návyky a přizpůsobit se komunikaci s dětmi, která nemusí vždy zahrnovat telefonní volání.