Také vám telefon chrastí, když s ním zatřesete? Je to zcela běžná věc, pokud vám zrovna nespadl na zem

Smartphony jsou v dnešní době důmyslně navržená zařízení, v nichž nepřichází ani milimetr místa nazmar. Právě proto může být pro řadu uživatelů znepokojující, když při rychlejším pohybu s telefonem z jeho útrob uslyší chrastění. Obavy však nejsou na místě, protože za tímto, možná trochu nepříjemným, zvukem většinou stojí zadní fotoaparáty vašeho telefonu.



Za chrastění telefonu může mechanismus optické stabilizace u jednoho nebo více zadních fotoaparátů

Za chrastění konkrétně systém pro optickou stabilizaci (OIS – Optical Image Stabilization), která je často k dispozici u primárního snímače nebo teleobjektivu. Jeho hlavním úkolem je stabilizovat fotky a videa i v případě, že je telefon v pohybu. V rámci OIS se u smartphonů používá mikroelektromechanický gyroskop, který běžný pohyb telefonu kompenzuje pohybem objektivu fotoaparátu v opačném směru. Když tedy posunete telefon směrem doprava, systém OIS posune jeho fotoaparát doleva, aby bylo minimalizováno roztřesení objektivu při fotografování či natáčení.

Telefon může chrastit i z jiného důvodu

Když nejsou komponenty optické stabilizace pevně „uzamknuté“ při nepoužívání optické stabilizace, jsou při zatřesení telefonem slyšet. A to si můžete i ověřit. Pokud otevřete aplikaci fotoaparátu a nastavíte v ní nejvyšší možný zoom, a zkusíte zatřást telefonem, je velká šance, že tento zvuk bude méně hlasitý, případně nebude slyšet vůbec. Na druhou stranu byste však neměli telefonem třást „jen tak“, protože by to mohlo ovlivnit citlivé komponenty uvnitř přístroje, ačkoli fotoaparátu by se nic stát nemělo.

Pokud až dosud telefon ani při třesení nevydával žádný zvuk a po pádu na zem začne chrastit, může to být známka jeho vnitřního poškození, a v takovém případě bude nutné navštívit servis. Ve většině případů však za těmito zvuky stojí samotná optická stabilizace fotoaparátu a nemusíte se ničeho obávat.