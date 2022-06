Takhle měly vypadat hodinky od Facebooku. Ambiciózní výbava nakonec vedla k jejich zrušení

Poslední dva roky se na internetu objevovalo spoustu informací a leaků o chystaných hodinkách od společnosti Meta. Dokonce se mluvilo o tom, že Facebook, jak se tehdy ještě firma jmenovala, pracuje rovnou na několika verzích hodinek a čekalo se kdy a s jakou variantou hodinek společnost přijde.



Hodinky od Facebooku měly nabídnout dvojici kamerek a senzor pro rozpoznávání nervových signálů (obr.: Bloomberg)

Nyní už víme, že minimálně jednoho typu se už nedočkáme, jelikož společnost vývoj hodinek s interním označením Milan ukončila, jak uvedla agentura Bloomberg. Ukončených hodinek je ale rozhodně škoda, protože svou výbavou a vzhledem mohly určitě způsobit velký rozruch. Ke zrušeným hodinkám máme totiž k dispozici dokonce i živé fotografie, které potvrzují, že vývoj už byl ve velmi pokročilé fázi.

Hodinky doplatily na netradiční senzory

Na snímcích můžeme vidět hodinky s čtvercovým tvarem, s oblými rohy, ale hlavně s duální kamerkou, přičemž ta hlavní se nachází přímo v displeji. Ta by pravděpodobně sloužila hlavně k videohovorům. Druhá kamerka by se paradoxně nacházela na dýnku směrem k zápěstí a používala se k běžnému focení, jen by bylo nutné hodinky před focením vždy sundat z ruky.

Chytré hodinky měly mít běžné funkce jako je přijímání notifikací, komunikace a samozřejmě sledování sportovní aktivity Měly ale nabídnout i senzory pro elektromyografii, tedy rozpoznání nervových signálů v těle, které by se daly využít i k ovládání hodinek, ale hlavně i jiných zařízení, což se mohlo hodit zejména v aktuálně chystaném Metaverse. Uživatel by totiž k ovládání nepotřeboval žádné další ovladače do ruky.

Právě zde, ale Meta údajně narazila na technické problémy což byl jeden z hlavních důvodů ukončení. Hodinky původně měly přijít na trh na jaře 2023 s cenovkou 349 dolarů. Nakonec ale firma produkt raději úplně ukončila. Společnost však údajně nadále pracuje na jiných prototypech chytrých hodinek, které možná v budoucnu nakonec uvidíme.

