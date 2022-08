Takto vypadá nadstavba OxygenOS 13. Vezme si to nejlepší z Androidu 13 a k tomu přidá pár užitečných vylepšení

OnePlus včera mimo topmodelu OnePlus 10T ukázalo i novou verzi nadstavby OxygenOS 13, která bude postavena na Androidu 13. Systém se jako první dostane aktualizací na OnePlus 10 Pro, následně na OnePlus 10T a pak na starší modely značky. Na update se může těšit i starší OnePlus 8 či řada Nord od modelu Nord CE 2 Lite výše. Ohledně updatů dalších zařízení značky se zatím nehovoří.

Největších změn se dočká design prostředí, které má být inspirovaný vodou. Prvky uživatelského rozhraní mají zakulacené rohy, barvy prostředí se zase budou měnit v závislosti na aktuální fázi dne. Součástí nadstavby bude vylepšený Always On režim, do něhož se nově přímo integruje aplikace Spotify. Na domovskou obrazovku půjdou snáze přidat widgety, aplikace ze složek na ploše bude zase možné rychle spouštět bez toho, abyste složky vůbec otevřeli.



Prostředí OxygenOS 13 dostane nové zakulacené ikony i možnost spouštět aplikace ze složek bez toho, aniž byste museli složky vůbec otevřít. Některé sofrwarové doplňky si zase systém vypůjčil z ColorOS

Ze „sesterské“ nadstavby ColorOS si systém vypůjčil postranní toolbar, do něhož můžete přidat aplikace a zástupce pro rychlé spuštění. OxygenOS 13 dále přináší podporu Dolby Atmos a rychlého přepínání mezi Bluetooth sluchátky a telefonem. Funkce App Streaming zase umožní sdílet obsah displeje telefonu s blízkými ChromeOS zařízeními. Součástí nadstavby je i řešení Private Safe 2.0, které zabezpečuje data, multimediální soubory a další dokumenty ve virtuálním „trezoru“, takže k nim nemají přístup ty aplikace, které v nastavení explicitně nepovolíte.

Betatestování OxygenOS 13 má u OnePlus 10 Pro začít již velmi brzy, každopádně výrobce žádný přesný harmonogram updatů prozatím nezveřejnil.

Představení grafické nadstavby OxygenOS 13: