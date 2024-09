Takto vypadá prototyp od Xiaomi bez jakýchkoliv tlačítek. Do prodeje se nedostal, ale je stále ve vývoji

Mobilní výrobci se už řadu let pokouší vyrobit novodobý smartphone bez jakýchkoliv tlačítek. A vždy to skončí stejně – u povedeného konceptu, který skončí v šuplíku. Nejdále ve vývoji telefonu bez tlačítek je zřejmě Xiaomi, které před rokem a půl vyrobilo prototyp telefonu s kódovým označením „Wangshu“. Ten se sice do prodeje nedostal, můžeme vám ukázat ještě živé fotografie.



Prototyp telefonu značky Xiaomi bez bočních tlačítek

Prototyp od Xiaomi dostal do výbavy 120Hz LTPO displej s 2K rozlišením, který byl směrem ke krajům výrazně zakřivený. Identické zakřivené měla i zadní stana směrem k bočním hranám, které vypadají bez tlačítek velmi stylově. Prototyp měl na svém těle pouze reproduktor, USB-C, mikrofon a šuplík pro nanoSIM kartu. Označení „Mix“ napovídá, že se s telefonem počítalo do komerčně dostupné řady Xiaomi Mi Mix. Výpočetní výkon u něj zajišťoval Snapdragon 8 Gen 2, a součástí prototypu byla i 4 500mAh baterie s 50W dobíjením.

I přesto, že z tohoto prototypu nakonec sešlo, to vypadá na to, že se Xiaomi zdaleka nevzdalo plánů na telefon bez tlačítek. Z tohoto prototypu údajně vznikla další telefon s kódovým názvem „Zhuque“, který by měl začít prodávat příští rok. Na jednu stranu vypadá už samotný prototyp zajímavě, na stranu druhou nám však není jasné, proč chtít telefon bez tlačítek. Neměli by mobilní výrobci řešit spíše nedostatečnou výdrž na jedno nabití či rychlé přehřívání smartphonů? Odstraňování bočních tlačítek jen pro to, aby byl někdo první, nám nedává moc smysl.

Zdroj: Xiaomi Prototypes