Tasker připravuje jednodušší prostředí Tasky. Automatizaci Androidu otevře i začátečníkům

Tasker je mocný nástroj, který na Androidu dokáže automatizovat snad cokoliv. Bezedná studnice jeho možností má ale i nevýhodu – aplikace je velmi složitá. Kdo alespoň trochu neumí programovat, moc daleko nedojde. Autor programu João Dias ale chystá nový Tasker 6, který přinese alternativní uživatelské rozhraní Tasky, jež začátečníkům usnadní život.

Uživatelé v něm nebudou automatizace tvořit od píky, tedy vybírat vstupy, události či spouštěče, nastavovat podmínky a výstupy. Místo toho si stáhnou některou z desítek již předpřipravených rutin, které už jen upraví podle potřeb. Vše je přitom popsané a doplněné o obrázky.

Rutiny jsou dostupné již v současné aplikaci skrz portál TaskerNet, ale musí se trochu složitěji stahovat a importovat. V Tasky to bude otázka jednoho kliknutí. Mezi nejoblíbenější rutiny patří:

Hlasové/zvukové upozornění, kdy mobilu klesne kapacita akumulátoru pod určitou hranici.

Automatické spuštění konkrétní aplikace při zapojení sluchátek.

Ztišení mobilu při otočení displejem dolů.

Automatické zapnutí hotspotu v autě.

Změna nastavení notifikací při příchodu domů.

Každodenní změna tapety.

Zapnutí svítilny zatřesením.

Odeslání přesné polohy z GPS při příjmu SMS ve zvláštním tvaru.

Automatizaci zkouší Apple i Google

Tasker má přes milion instalací a průměrné skóre 4,6/5. Jde o placenou aplikaci, stojí (jednorázově) 95 Kč. K dispozici je několik velmi dobrých alternativ, které jsou navíc trochu jednodušší na pochopení. Doporučit můžeme například Automate (119 Kč) nebo Macrodroid (od 60 Kč). Často vycházejí právě z Taskeru a využívají některé jeho pluginy.

Samotný Google kolem automatizace jen nesměle našlapuje. Již před třemi lety oznámil tzv. Action Blocks, které by dokázaly jednoduše spojovat výstup z jedné a vstup do druhé aplikace. Technologii ale nijak neprosazuje. Určitou automatizaci pak vložil do Asistenta, ale ten je omezený jak funkčně, tak hlavně regionálně. Automatizovat činnosti ale zvládne také Bixby Routine na mobilech od Samsungu.

Apple přitom vlastní automatizační platformu má. Jmenuje se zkratky, funguje na iOS, iPadOS i macOS a nabízí překvapivě mnoho možností v prostředí, které je přístupné i začátečníkům. Zdaleka ale nemá tolik možností jako Tasker.