Tato aplikace nahradí stovku dalších. Pro jednoduché úlohy žádnou další nepotřebujete, navíc je bez reklam

Kouzlo mobilních operačních systémů spočívá v aplikacích, které dokáží, na co si jen vzpomenete. Problémem je však to, když máte aplikací tolik, že se v nich sotva vyznáte. A právě v tom exceluje nová aplikace Tooly, která v sobě integruje funkce až stovky samostatných aplikací. Vývojáři se navíc chlubí tím, že do aplikace postupně přidávají další a další funkce, popř. jim můžete sami poslat tip, jaký přídavek byste v aplikaci sami rádi viděli.

Po instalaci se základní obsah aplikace dělí na sedm základní součástí. Máte k dispozici práci s textem, obrázky, výpočty, převody jednotek, funkce pro vývojáře, nástroje pro barvy a „generátory náhody“. V první sadě programů si upravíte styl písma, převede jej na emoji, zobrazíte jej naopak, necháte si sečíst počet slov a písmen nebo můžete ve vloženém textu najít slovo a nechat všechny jeho výskyty automaticky nahradit.



Podle vývojářů aplikace Tooly nahrazuje více než stovku jednoúčelových aplikací. Navíc v dnešní době působí jako zjevení - funguje offline, podle vývojářů nesbírá žádná data a nezobrazuje reklamy

U fotek můžete změnit jejich rozlišení, ořezat je nebo zaoblit jejich rohy. Součástí aplikace je i jednoduchá kalkulačka a funkce pro pokročilé matematické výpočty, finance, čas a pro 2D a 3D geometrii. Převodník jednotek zase převádí jednotky délky, mechaniky, elektřiny pohybu, ale také zvuků, teploty nebo osvětlení. Pro vývojáře jsou zase určeny funkce pro „zpřehlednění“ kódů v JSON, CSS, XML a v HTML. Stačí jen do obrazovek vložit svůj zdrojový kód.

Ve světě plném reklam působí jako zjevení

V šesté sekci můžete vybrat odstín barvy, případně pomocí „kapátka“ získat barvu třeba ze zdrojové fotografie nebo grafiky. Ze dvou odstínů si „umícháte“ novou barvu, popř. vám aplikace prozradí rozhraní na pomezí tmavé a světlé barvy. Poslední sekce se věnuje náhodě. Můžete si vytvořit vlastní kolo štěstí, vygenerovat jedno nebo více náhodných čísel v zadaném rozsahu, hodit mincí, zahrát si „kámen-nůžky-papír“ nebo otočit lahev, které se zataví v libovolném směru.

Ve většině případů se jedná o drobnosti, které byste si ale museli do telefonů stáhnout v podobě samostatných aplikací, které budou prošpikovány reklamami. Aplikace Tooly ale žádné reklamy nezobrazuje, nesbírá uživatelská data, a navíc je celá offline, takže nevyžaduje připojení k internetu. Negativem může být absence češtiny. I pro neznalé anglického jazyka je však třeba dodat, že uživatelské rozhraní je dostatečně intuitivní, a rychle se v něm zorientujete. Aplikaci stahujte bezplatně z Google Play.