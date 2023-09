Tato aplikace od slovenského vývojáře vás zbaví závislosti na mobilu. Prostředí ořeže na nejnutnější minimum

Až příliš mnoho uživatelů si v poslední době uvědomuje, že telefony nám ubírají stále větší a větší porci volného času. Někteří se odhodlají k radikálnímu kroku, a místo smartphonu začnou používat hloupý telefon, jiní se podobné transformace obávají. Právě pro ně je určena aplikace Minimalist phone, za kterou stojí slovenský vývojář, který dříve studoval na VUT v Brně. Aplikaci původně vytvořil, aby se sám zbavil závislosti na telefonu, dnes už aplikace eviduje 2 miliony stažení z celého světa.

Cíl aplikace je jednoduchý - zlepšit soustředěnost uživatelů telefonu či zpřístupnit určitou formu digitálního detoxu. Aplikaci v podobě launcheru si ostatně můžete nainstalovat i vy sami, a to přesto, že je aplikace stále ve vývoji. Už první nastavování toho leccos prozradí. Třeba to, že barevné ikony aplikací jsou navrženy k tomu, aby (pravidelně) upoutávaly vaši pozornost. Otevírání barevných ikon tak váš mozek bere jako jakýsi „stimul“. Když však otevíráte aplikace, a divíte se, proč jste to udělali, můžete mít zaděláno na problém...



Launcher Minimalist phone spolehlivě odradí od zbytečného času strávenému na telefonu

V tomto launcheru tak chybí jakékoliv ikony, vše máte k dispozici v prosté textové podobě. Aplikace sociálních sítí jsou navrženy pro nekonečné rolování, aby vám ukázaly co nejvíce obsahu (a hlavně reklam), a abyste v nich zůstali co možná nejdéle. Při otevírání těchto „návykových“ aplikací se můžete rozhodnout, jak dlouho se jí chcete věnovat. Po uplynutí času se vám zobrazí upomínka.

Další kritickou funkcí telefonu jsou notifikace. Ty vás naléhavě žádají o pozornost, protože se „stalo něco zajímavého“. Minimalist Phone obsahuje filtr notifikací, který ty nedůležité odloží na později... asi už i vy máte jasno v tom, že zadarmo to nebude. Nebude, ale stačí si zaplatit měsíční předplatné, hned poté jej zrušit, a vyzkoušet týdenní bezplatnou zkušební dobu. Podle autora aplikace poznáte změnu už po prvních třech dnech...

Nekoukatelné prostředí bez barev

Po stažení aplikace musíte aktivovat několik oprávnění a nastavit aplikaci jako spouštěč. Už první minuty naznačují, že se vám prostředí nebude líbit – a to je cílem této aplikace. Pozadí je černé, texty bílé (popř. v inverzní podobě), a všechny barvy (mimo aplikace) zmizely. I přesto si však pomocí vývojářských nástrojů přes počítač můžete u sociálních sítí aktivovat monochromatický režim.

Na domovské stránce máte textově uvedeny oblíbené aplikace, k ostatním se dostanete posunem plochy doleva. Nepoužívané můžete skrýt, či zablokovat až na 30 dní. Prstenec okolo hodin ukazuje kapacitu baterie, kliknutím na čas se dostanete k budíkům. K dispozici je několik systémových gest, přehledný filtr notifikací, a tím prohlídka uživatelským rozhraní končí.

Musím přiznat, že už první minuty mě od náhodného brouzdání mezi aplikacemi spolehlivě odradily. Prostředí je vyloženě nepěkné, barvy dělají hodně, a pokud saháte po telefonu každých 12 minut, můžete vám tato aplikace hodně pomoci. Ostatně, právě tento interval byl důvodem, proč vůbec vznikla. Její vývojář Martin Morávek aplikaci naprogramoval a vydal pod hlavičkou nově založené německé společnosti.

Aplikace však není určena jen ke snížení času používání telefonu, ale má mít pozitivní dopad i na naše mentální zdraví. Terapeuti začínají aplikaci doporučovat těm, kteří trpí ADHD, protože jim aplikace pomáhá s koncentrací a omezením závislosti. A to, co vzniklo „z nutnosti“ v době koronavirové pandemie, kdy jsme byli s elektronikou zavření doma 24/7, se nakonec ukázalo jako aplikace, která dokáže pomoci. K letošnímu září aplikace eviduje 2 miliony stažení.

Zdroj: Digitaljournal, Minimalistphone