Tato hudební aplikace je aktuálně mezi nejlepšími na App Storu. Stvořili ji audiofilové z Brna

Značka Bastl Instruments je zřejmé známá každému audiofilovi. Brněnská firma vyvíjí a vyrábí elektronické nástroje, syntetizéry a studiové nahrávací vybavení. Nyní se brněnský brand pouští do nového projektu, po dvou letech vývoje představil mobilní aplikaci Outsidify, která se prakticky hned dostala mezi nejlepší placené aplikace v sekci Hudba na iOS. Slouží k hrátkám se zvukem, který se line z iPhonu, a současně nahrává jeho mikrofonem. A tento zvuk můžete ovlivnit svým chováním, různými efekty nebo prostředím, ve kterém se iPhone právě nachází.

Mottem mobilní aplikace je slogan „Svět je váš rezonátor“. V rámci jednoduché obrazovky před sebou máte nahrávač a přehrávač. Do něj si načtete hudební sample, který přehrajete a současně můžete zvuk iPhonem opětovně nahrát, resp. transformovat. Přidáte mu delay, feedback a současně ovlivníte zvuk i impulzní odezvou prostředí, ve kterém se iPhone nachází. Využít můžete třeba hrnek nebo sklep, prostě místa, do kterých se iPhone pohodlně vejde. Mluvením do mikrofonu můžete přidat i vlastní rezonanční filtr. Zvuky se nahrávají ve formátu WAV, můžete je ořezat, zpomalit a nebo zrychlit.



V době psaní článku byla aplikace Outsidify na druhém místě nejlepších placených aplikací v sekci Hudba pro iOS

Unikátní je už jen z toho úhlu pohledu, že značka Bastl pravidelně uvádí na trh kompletní hardware. Aktuálně zveřejněná aplikace je velkou výjimkou. Outsidify je však v současné době exkluzivně dostupná pouze na platformě iOS, kde stojí 6 dolarů (cca 140 Kč). Pro Android zatím aplikace dostupná není, vyvojáři však slibují, že aplikaci by na tento systém mohli portovat, za předpokladu, že po ní bude dostatečná poptávka.

Představení aplikace Outsidify: