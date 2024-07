Tato novinka chce být nejmenším 5G telefonem na světě, a tentokrát se myslelo i na baterii

Smartphony se od roku neustále zvětšují, proto je stále větší problém najít smartphone, který by se dal opravdu pohodlně ovládat jednou rukou. Značka Unihertz se pochlubila specifikacemi telefonu Jelly Max, který nabídne zajímavé specifikace vzhledem k tomu, o jak malý telefon se bude jednat. Očekávají se u něj rozměry podobné jako u iPhonu 13 Mini.



Unihertz Jelly Max bude smartphone do jedné dlaně. Překousnout však budete muset jeho výraznou tloušťku

Výrobce jeho rozměry zatím neprozradil, z fotek však vyplývá, že by se mohlo jednat o telefon zhruba s pětipalcovým displejem, což jde přímo proti současnému trendu téměř sedmipalcových telefonů. Z fotek je zřejmé, že by se telefon mohl dobře vejít do jedné dlaně, současně ale nemůžeme vyloučit jeho výraznou tloušťku. Pod tu se podepsala 4 000mAh baterie, která konečně snese srovnání s klasickými smartphony. Ještě, když u ní můžeme zmínit 66W rychlé nabíjení, které dobije baterii o 90 procent za zhruba dvacet minut.

Výkon u telefonu zajistí čipset Mediatek Dimensity 7300 (tj. stejný procesor jako u CMF Phone 1), na něhož naváže 12GB RAM typu LPDDR5 a 256GB úložiště UFS 3.1. Na zádech telefonu se nachází dva fotoaparáty s přisvětlovací diodou a reproduktor. Hlavní snímač má rozlišení 108Mpx, a naváže na něj teleobjektiv s 3,4× zoomem. Selfie, která bude umístěna poblíž levého horního rohu displejového panelu nabídne rozlišení 32 megapixelů.

Unihertz připravuje kampaň na Kickstarteru, ve které bude tento smartphone primárně nabízet. Na druhou stranu, hardware je jen jednou stranou mince. Už teď vidíme jako největší nedostatek telefonu praktickou nedostupnost dalších aktualizací, protože softwarová podpora značky Unihertz je velmi špatná. Cena telefonu bude známá v nadcházejících dnech v předprodeji by však měla být o čtyřicet procent nižší.

Zdroj: Liliputing