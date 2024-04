Tato odolná novinka slibuje 36GB operační paměť. Navrch přidá termokameru a 120W dobíjení

Mobilní výrobci to s operačními paměťmi v mobilu na jednu stranu přehánějí, na stranu druhou je to závod o co nejvyšší hodnoty, který se snad nikdy nezastaví. Vrcholem současného soupeření je Blackview BL9000 Pro, který se pyšní rovnou 32GB operační pamětí. V poznámce pod čarou se však dozvíte, že fyzická operační paměť má „jen“ 12 GB. Doplňuje ji virtuální paměť o kapacitě 24 GB. Tedy až trojnásobné oproti běžným zvyklostem. K čemu ji však budete používat, to je u tohoto telefonu velký otazník.



Do tabulky s hlavními specifikacemi telefonu se toho vešlo opravdu hodně...

Virtuální paměť zabere část z 512GB úložiště telefonu (UFS 3.1), výkon zajišťuje 6nm procesor Dimensity 8020 5G. V Antutu výrobce slibuje „největší skóre všech dob“, hodnota 805 tisíc bodů k tomu však má opravdu daleko Bavíme se o robustním odolném telefonu (IP68, IP69K a MIL-STD810H), takže ani nepřekvapí baterie o kapacitě 8 800 mAh, kterou dobijete 120 Watty doplna za necelou hodinu. Na zádech je připraven 50Mpx fotoaparát s OIS doplněný 13Mpx širokáčem, který využijete i jako makro. Počítat lze i s termokamerou Flir Lepton 3.5, která využívá rozlišení 160 × 120 pix. Fotit můžete i pod vodní hladinou, videa natočíte maximálně v rozlišení 4K.

Zobrazování má pod palcem 6,78" Full HD+ displej, který kryje sklo Gorilla Glass Victus. Obnovovací frekvence displeje je až 120 Hz, nechybí ani certifikovaný filtr modrého světla. V rámci konektivity můžete počítat, jak s podporou 5G sítí, tak s NFC nebo FM rádiem. Stereoreproduktory vyladila firma Harman Kardon. Telefon je koncipován jako DualSIM a hned ze startu v něm běží Android 14 společně s nadstavbou DokeOS 4.0. Selfie nad displejem má rozlišení 50 Mpx.

Představení Blackview BL9000 Pro:

Blackview BL9000 Pro 5G se začne nabízet v první polovině května. V předprodeji se jeho cena zhruba 15 tisíc korun.