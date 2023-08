Tato webová stránka vám prozradí vhodnost mobilních aplikací pro děti. Na černou listinu patří i Snapchat

Počítačový expert Brian Levine z americké University of Massachusetts Amherst stojí za unikátním projektem The App Danger Project. Pomocí umělé inteligence a strojového učení skenuje recenze aplikací na App Storu a Google Play a podle kontextu hodnocení uživatelů a použití nevhodných slov filtruje aplikace, které nejsou z mnoha důvodů vhodné pro děti.

Webové stránky projektu jsou v angličtině, ovšem zcela zdarma bez reklam. Na úvodní stránce najdete vybrané aplikace, které nejsou vhodné pro děti a to společně s aplikačním obchodem, ve kterém se nachází. Pokud máte podezření na nějakou aplikaci, kterou používají vaše děti, můžete si na těchto stránkách ověřit, do jaké míry se vaše podezření zakládá na pravdě. Ano, recenze nemusí být vždy stoprocentním důkazem o obsahu nevhodném pro děti, pokud se však stejné stížnosti opakují u více než stovky recenzí, je to víceméně jasná záležitost.



Webové stránky The App Danger Project

Mluvčí Googlu to však už tak jasně nevidí, podle něj mohou být recenze uživatelů jakýmsi signálem pro zahájení dalšího šetření, ale ze samotných recenzí nejde vyvozovat žádné závěry. Z aplikací uvedených v databázi tak z obchodu nebyla odstraněna ani jedna! Mluvčí Applu zase po prostudování stránek potvrdil, že deset z nich už z App Storu zmizelo, konkrétnější ale být nechtěl. Navrch dodal, že Apple se věnuje ověřování aplikací prakticky neustále, aby bylo zajištěno, že splňují standardy Applu.

Pětina z 550 aplikací kategorie „Sociální sítě“ na Google Play a App Storu má minimálně dvě recenze o nevhodném obsahu. 81 aplikací pak má těchto záznamů sedm a více. Ze známých aplikací jsme v databázi nalezli např. Snapchat, Reddit, WhatsApp, Tumblr, Discord, Facebook, Zoom, Pinterest, Twitter, Telegram, Clubohouse, a další. I to ukazuje, že aplikace světového formátu zřejmě nemají nastavené funkční filtrace nevhodného obsahu pro děti a mladistvé.

K odstranění aplikací recenze nestačí

Podle Briana Levina však negativní recenze na aplikace z Google Play „mizí“, a z kontextu není jasné, zda je odstraňují mobilní giganti, nebo jsou v obchodě zdánlivě nedostupné kvůli různým jazykovým mutacím. Zatímco u iOS máte přístup i k cizojazyčným recenzím (ve webovém odkazu aplikace stačí vyměnit „en“ za jiné jazykové varianty, např. „cz“), v Google Play to u všech aplikací nefunguje. V samotných Androidech navíc vidíte jen recenze v češtině, recenze v angličtině mohly být směrodatnější, a v podstatně vyšším počtu.

Mezi nejčastěji zmiňovanými aplikacemi, které pro děti nejsou bezpečné, jsou Hoop, MeetMe a Whisper. Jejich recenze rozhodně nejsou lichotivé, přesto aplikace na in-app nákupech vydělaly 30 milionů dolarů! A až třetina z toho zůstala v rukou Applu a Googlu. I z tohoto pohledu to mezi řádky vypadá, že nějaká přehnaná regulace není ani u jednoho z gigantů vítaná.

Jakmile vám tedy v rámci rodinného nastavení přistane v telefonu notifikace s žádostí o stažení aplikace od vašeho dítěte, nejdříve byste si ji měli „proklepnout“ na webu The App Danger Project. A pokud máte podezření na nevhodnou aplikaci, můžete na ní upozornit prostřednictvím tohoto formuláře.

