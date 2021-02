TCL má brýle místo televize. Sledování filmu je jako na 140palcové obrazovce

TCL v uplynulých týdnech představilo mnoho nových zařízení, mezi nimi i řadu smartphonů TCL 20 nebo nové tablety. Do kategorie nositelností spadají i brýle, kterým výrobce říká Wearable Display (nositelný displej). Jde o pokračování projektu Archery, který čínská značka představila v roce 2019 na veletrhu IFA. Obrazovkové brýle by se do prodeje měly dostat ještě během letošního roku.

TCL Wearable Display mají blízko k AR brýlím, je skrze ně možné vidět okolní realitu. Výpočetně jde ale o pasivní přenos obrazu z jiných zařízení. Zobrazení má na starosti dvojice micro OLED displejů (sklíčko na každém oku) s rozlišením Full HD (1 080p). Vjem obrazu lidským okem odpovídá sledování 140palcové obrazovky na vzdálenost 4 metrů při hustotě 49 ppd (bodů na úhel). TCL vyzdvihuje ostrý a živý obraz.

„Nositelný displej“ pracuje v návaznosti na kabelem připojené zařízení, ze kterého si bere výpočetní výkon i energii – může to být smartphone, tablet nebo notebook s USB-C konektorem a podporou obrazového přenosu alespoň 1080p. Na brýlích tak můžete zobrazit prostředí telefonu, ale zejména sledovat filmy nebo hrát hry. Cenu brýlí bude výrobce teprve upřesňovat.