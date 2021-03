TCL představí 14. dubna své mobilní novinky. Dočkáme se i prvních skládaček?

Firma TCL chystá na 14. dubna tiskovou konferenci s podtitulem „Display your Greatness“. V pozvánce na akci se dozvídáme, že dojde k představení novinek nové generace pod hlavičkou TCL Mobile, což mezi řádky může znamenat i oznámení prvních smartphonů od TCL se skládací či výsuvnou konstrukcí. Tisková konference odstartuje 14. dubna v 17:00 hod. středoevropského času, a i tentokrát bude čistě v online podobě. Stream bude možné sledovat na YouTube kanálu firmy.

Představovací akce zřejmě plynule naváže na tiskovku, kterou mělo TCL na virtuálním veletrhu CES 2021. Na ní výrobce oznámil 6,7" rolovací AMOLED displej, který se při plném natažení přemění v 7,8"„tabletový“ panel. TCL na CESu displej ukazovalo jen ve fázi konceptu s tím, že komerční produkt ukáže v průběhu roku. A je zřejmé, že po premiéře skládacího Xiaomi Mi Mix Fold, už není na co čekat...

A nakonec nemusí vše zůstat jen u rolovacího smartphonu. Přesně před rokem jsme si mohli na novinářské akci osahat prototypy TCL se skládacími displeji, které vyrábí divize TCL-CSOT. Nejvíce nás zaujal koncept skládačky s nadvakrát skládacím panelem. TCL by tak mohlo obě netradiční konstrukce uvést do komerčně dostupných modelů, které by se mohly brzy dostat do prodeje. Zda se tak nakonec stane, bude jasné již za 14 dní.

Koncept rolovacího smartphonu od TCL: