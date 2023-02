TCL zařadí „turbo“ a pomocí updatu zdokonalí obraz na mobilech. Řada TCL 40 má další přírůstky

TCL jako jeden z prvních výrobců na letošním MWC představil své novinky. Je jich mnoho všechny míří na zákazníky, kteří nehodlají za smartphone nebo tablet utrácet desítky tisíc korun. Existující řadu smartphonů TCL 40, která byla poprvé odhalena už na lednovém veletrhu CES, obohatil o několik modelů a zároveň uvedl jejich cenu a dostupnost pro český trh.



Pět modelů řady TCL 40

Smartphony řady TCL 40 určené pro ČR Dostupnost a cena: TCL 40 R 5G – o ceně a dostupnosti se zatím jedná

TCL 40 SE 128 GB: 4790 Kč, TCL 40 SE 256 GB: 5490 Kč, květen

TCL 408: 3790 Kč, březen

TCL 406: 3290 Kč březen

TCL 405: 2990 Kč, březen

TCL 403: 2290 Kč, březen

Je vidět, že jádrem byznysu TCL nadále zůstávají cenově dostupné modely s nižší výbavou. Cena nejnižšího modelu začíná slabě nad hranicí dvou tisíc korun, „nejdražší“ se nevzdaluje od cenovky 6 tisíc korun. Prakticky u všech svých zařízení, včetně těch nejlevnějších, používá výrobce už nyní funkci Nxtvision pro zvýšení kvality obrazu. Od března tuto technologii doplní také Nxturbo, které se pokusí z vybraných modelů a jejich grafických jednotek „vyždímat“ ještě více výkonu.



Dva vyšší modely TCL 40 R 5G a TCL 40 SE

Technologie TCL Nxturbo je v tuto chvíli určena pro dva nejvyšší představené modely TCL 40 R 5G a TCL 40 SE. Výkon jejich grafických jednotek má zvýšit až o 30 % a zároveň sníží spotřebu energie až o 17 %. Nová technologie by měla mít pozitivní dopad na činnosti, jako se streamování videa, rolování na webových stránkách nebo hraní her. Nxturbo se do uvedených telefonů dostane v březnu pomocí softwarového updatu.



TCL 40 R 5G, TCL 40 SE a jejich základní specifikace



Nižší modely TCL 408, TCL 406 a jejich základní specifikace

Tabletoví sourozenci

TCL představilo také dva nové tablety, které jsou v podstatě dvojčata – liší až na výjimky použitou technologií displeje. Zatímco TCL Nxtpaper 11 obsahuje, jak je z názvu patrné, panel typu Nxtpaper, který je matný a šetrnější k očím, sesterský TCL Tab 11 má klasický LCD panel. Design zadní strany je identický.



Nové jedenáctipalcové tablety TCL vypadají zezadu stejně. Zde se liší jen barevnou variantou

Nové tablety TCL určené pro ČR Dostupnost a cena: TCL Nxtpaper 11 WiFi: 5999 Kč, květen

TCL Tab 11 WiFi: 4999 Kč, květen

U pokročilejšího tabletu, který bude o tisícovku dražší než jeho obyčejnější sourozence, přichází ke slovu druhá generace zobrazovací technologie TCL Nxtpaper 2.0. Má poskytnou o 150 % vyšší jas ve srovnání s původní technologií, tedy až 500 nitů. Navíc překonává úrovně redukce modrého světla certifikované organizací TÜV.



TCL Nxtpaper 11. 2K displej šetrnější k očím druhé generace, 8Mpx selfie kamera, volitelné pero T-pen. Baterie s kapacitou 8000 mAh pro reverzní kabelové nabíjení jiných zařízení

Modré světlo filtruje už na úrovni hardwaru, takže ani obrazovka s aktivním filtrem modrého světla nemá nepříjemně nažloutlý nádech, což jsme si mohli i v praxi ověřit. Další novinkou v rámci technologie Nxtpaper 2.0 je automatický světelný senzor, který upravuje teplotu barev v závislosti na prostředí, ale i denní době.



TCL Tab 11. Jedenáctipalcový tablet s „obyčejným“ 2K LCD displejem. Poměr stran 5 : 3, čtveřice reproduktorů. Hmotnost 462 gramů, tloušťka 6,9 mm