Technik si pohrál s iPhonem. Vytvořil jediný model na světě s USB-C

Jestli je Apple s iPhony v něčem pozadu, je to rozhodně drátová konektivita. Zatímco prakticky všichni výrobci přešli na moderní konektor USB-C, Apple se stále drží svého Lightningu, který používá již od iPhonu 5. Dnes už přišel o veškeré přednosti a v žaludku leží jednak spoustě uživatelů, ale také Evropské komisi, která již v nedávném návrhu chce amerického giganta donutit přejít na USB-C.

Technicky to totiž pro Apple nebude žádný problém, jelikož tento konektor už u svých produktů hojně používá. Osobně se o tom přesvědčil technik a odborník přes robotiku, Ken Pilonel. Ten si před několika měsíci předsevzal, že iPhone s USB-C vytvoří. Nyní se po delší době opět ozval i s krátkou ukázkou funkčního iPhonu X s vyměněným konektorem. Jak krátce ukázal, kromě nabíjení podporuje takové datový přenos.

Zatím však vydal pouze krátkou upoutávku, s tím, že na svém YouTube kanále chystá dokument, který zmapuje proces výměny. Dle jeho slov, předělání iPhonu z Lightningu nebylo vůbec jednoduché. Detaily uvádí na svém blogu. Kromě toho, že musel přímo zasahovat do základové desky telefonu musel řešit i na první pohled banální problémy jako je velikost. USB-C konektor je totiž větší než Lightning a otvorem v šasi telefonu by neprošel. Každopádně se ukázalo, že to lze a nyní jen čekat, než tak učiní i Apple.

