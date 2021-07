Technologický průlom? Vědci přišli na to, jak k nabití mobilů využít lidské tělo

Vědci z University of Carolina v americkém San Diegu přišly s řešením, jak nabíjet smartphony a nositelnou elektroniku pomoci lidského těla. Tenké flexibilní proužky umístěné na kůži mohou generovat elektřinu z potu. Doplňkové články BFC (Biofuell Cell) mohou generovat další energii z běžných dotykových činností, jako je psaní na klávesnici nebo při hraní na klavír.

Cílem studie bylo zjistit, zda je možné lidské tělo využít jako zdroj energie pro mobilní zařízení, a to se také potvrdilo. Vědci toto řešení označili jako „svatý grál“, protože tato technologie k nabíjení nevyžaduje žádné externí či nespolehlivé zdroje energie, čímž je např. sluneční záření.

Jako nejlepší umístění tenkých proužků byly zvoleny konečky prstů, které mají nejvyšší koncentraci potních žláz na celém lidském těle. Koncentrace potu zde může dosáhnout až několika mikrolitrů na centimetr čtvereční za minutu, s čímž už se dá, alespoň podle vědců, dále pracovat. Na zbývajících částech těla je koncentrace potu, řádově, 2× až 3× nižší.

I tak ale množství získané energie zatím není nijak závratné. Vědci udávají, že BFC dokáží vyprodukovat cca 400 milijoulů energie na čtvereční centimetr v průběhu spánku, což je významný pokrok v dobíjení bez externích zdrojů energie a jakékoliv vaší fyzické aktivity. Vše tak směřuje k tomu, že by tato nová technologie první fázi mohla dobíjet nositelnosti nebo drobná IoT zařízení, např. glukoměry. Vědci dodávají, že chtějí toto řešení integrovat do speciálních rukavic, a současně zkoumají, jak toto nabíjení dostat i do mobilů. Čeká je však ještě velmi dlouhá cesta. Celou studii si můžete přečíst zde.

