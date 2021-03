Technologie má být nenápadná. Nothing ukázal průhledná bezdrátová sluchátka

Společnost Nothing zatím zůstává věrná svému názvu a dosud „nic“ nepředstavila ani nevyrobila, ale už se o ní začíná docela hodně mluvit. Částečně díky jejímu provokativně zvolenému jménu, teď i díky prvním ukázkám nového produktu, které zveřejnil sám šéf společnosti Carl Pei.

Pro média už dříve oznámil, že se jeho firma hodlá zaměřit na produkty související převážně s chytrou domácností a jako první chystá zcela bezdrátová sluchátka. Ta se nyní ukazují na několika vizuálech pod názvem Concept 1. Zaujme jejich futuristický, ale zároveň minimalistický, částečně transparentní design.



Bezdrátová sluchátka Concept 1 mají být prvním produktem značky Nothing | foto: Nothing

Právě na vzhled dává Nothing velký důraz. Jejím cílem je, aby technologická zařízení byla do budoucna velmi nenápadná a zapadla do okolního prostředí jako „nic“. Firma chce upustit od velkých displejových plochy a nápadných ovladačů. Odtud (a v souvislosti s prvním chystaným produktem) se dá usoudit, že většina povelů se bude zadávat hlasem.

Kromě minimalismu, nízké hmotnosti a jednoduchého intuitivního ovládání se produkty Nothing mají vyznačovat svojí nadčasovostí. Například za 10 let, což je ve světě technologií ukrutně dlouhá doba, by nemělo být patrné, ve kterém období daný produkt vznikl. Například zmiňovaná sluchátka Concept 1 čerpají podle Peie designovou inspiraci od tvaru dýmky na tabák, kterou používala jeho babička. Podobný přístup chce firma přinášet i u dalších produktů.