Těchto patnáct symptomů je důkazem možné závislosti na smartphonu. Poradíme, jak z toho ven

Závislost na smartphonu je stále častěji skloňovaným pojmem. Vžilo se pro něj označení Nomophobia, které vzniklo jako zkratka slov No Mobile Phone Phobia. V češtině můžeme označení přeložit jako strach či úzkost z toho, že zrovna při sobě nemáme mobilní telefon. A je vcelku jedno, zda jste v práci a telefon jste nechali doma, nebo jej máte u sebe ve vybitém stavu. Nikdo vám nemůže zavolat a jste současně offline.

Děti a dospívající tráví na telefonech čím dál tím více času, takže setkávání v online světe je vyhledávanější, než ve skutečném světě okolo nás. A to se netýká jen dětí, ale také dospělých. Zavolání bez dotázání, zda je možné zavolat, mnohdy připomíná, jako byste šli na návštěvu ke kamarádům bez pozvání. Přesto spousta uživatelů do svých obýváků a ložnic zve úplně cizí osoby z internetu, a to tím, že veřejně sdílí fotografie rodiny, narozenin, pohřbů a všeho možného. Stejně „závislým“ přátelům pak stačí vidět fotky, které je dostanou „do centra dění“. Jenže vše je pouze iluze, skutečný kontakt nejde jen tak nahradit.

15 symptomů pro možnou závislost na mobilu: Pokud jste bez smartphonu, jste náladový a neklidný

Když byste měl odejít z domu bez telefonu, začnete panikařit

Prakticky pořád kontrolujete notifikace

Odemknete telefon a díváte se na displej, a to bezdůvodně

Hned po vstávání z postele berete do rukou telefon

Ještě před spaním jste na telefonu, často s ním usnete ještě v ruce

Když nemůžete spát, používáte smartphone i uprostřed noci

Jíte, když se zrovna díváte na telefon, a u toho třeba píšete zprávy

Bavíte se s osobou, ale ignorujete ji a používáte telefon

Když se s někým bavíte, je složité se soustředit - potřebujete telefon

Berete si telefon i do koupelny

Veškerý svůj volný čas trávíte na telefonu

Máte méně času na koníčky, na telefon si najdete čas vždy

Lidé o vás říkají, že trávíte hodně času s telefonem

Splnění úkolu trvá dlouho, protože vás rozptyluje blízký telefon

Pokud chcete snížit závislost na smartphonu, nepomohou vám žádné aplikace či upozornění na dlouhou dobu trávenou na smartphonu. Musíte sami chtít, jinak se závislosti, v menší či větší formě, nezbavíte. Určitým vodítkem času stráveného na Androidu je funkce Digitální pohoda. Právě ta vám černé na bílém ukáže, kolik času trávíte u jednotlivých aplikací či informuje o týdenním používání smartphonu. Pokud chcete se svým „vztahem“ k telefonu něco udělat, vyzkoušejte následující:

Vypněte si notifikace, popř. si alespoň nastavte vibrační režim

Omezte jas displeje, přepněte na méně líbivé barvy

Přinuťte se telefon používat každý den či týden o něco méně

Neodemykejte telefon, dokud nejste po snídani a oblečení

Zapněte tichý režim, jděte se projít a na telefon se podívejte až doma

Omezte večerní používání, např. po osmé večer telefon odložte

Spěte v jiné místnosti, než máte telefon, pořiďte si klasický budík

