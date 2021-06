Tečka a Čtečka. Rýsuje se podoba české verze Covid pasu platná v celé EU

Od 1. července začnou v EU platit tzv. Covid pasy, kterými se prokáže to, že jste byli negativně testovaní (do 72 hodin od PCR, do 24 hodin od antigenního testu), jste v časovém intervalu do 180 dní od prodělané nemoci nebo jste byli naočkovaní (tj. máte min. 2 týdny od druhé dávky). Samotná implementace mobilní aplikace je však v gesci jednotlivých členských států. Ministr zdravotnictví navrhl pro Covid pasy samostatný zákon, který však byl odmítnut jako nadbytečný. A s Covid pasy to tedy nevypadalo dvakrát růžově...

Jenže je nový den a všechno je jinak. O implementaci Covid pasů se postará NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie). Její tiskový mluvčí, Jiří Trnka, potvrdil, že v Česku budou Covid pasy řešeny dvěma aplikacemi s názvy Tečka a Čtečka. První aplikace poslouží ke stažení certifikátů o očkování z webu ocko.uzis.cz, které musíte za současné konstelace učinit ručně a „pédéefko“ si nahrát třeba do telefonu.

Vše bude možné po základním ověření vašich osobních dat, první certifikáty se stáhnou po přihlášení, každý další pak bude do apky stažen automaticky. Navíc bude možné do aplikace nahrát i očkovací certifikáty dalších členů vaši rodiny, např. dětí. Stěžejní součástí aplikace Tečka bude samozřejmě QR kód, který by měl být stejný jako u aktuálně vydávaných certifikátů o očkování, které platí bilaterálně v sedmi evropských zemích. Od 1. července by už měly platit v celé EU.

Aplikace Čtečka pak bude sloužit k rychlému vyhodnocení Covid pasu. Nebude docházet k žádnému ukládání osobních údajů, aplikace pouze vyhodnotí, zda je Covid pas platný. Je však možné, že si státy EU ke kontrole Covid pasu individuálně přidají i další kritéria, např. v zámoří je běžné společně s Covid pasem prokázání totožnosti svým občanským průkazem. Dalším problémem mohou být vakcíny, které některé státy neregistrovaly. To se týká například Sputniku, kterým se očkuje např. v Maďarsku a na Slovensku, jenže jej nemusí akceptovat všechny členské státy.

Aplikace Čtečka bude k dispozici všem k bezplatnému stažení, je však zatím otázkou, kdo bude mít oficiální oprávnění k tomu, aby vás na základě vyhodnocení Covid pasu mohl vpustit, resp. nevpustit, do prostor, která vyžadují zvláštní epidemiologická opatření. Přesnou metodiku bude ještě muset upřesnit Ministerstvo zdravotnictví.

Via Seznamzpravy