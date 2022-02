Tečka brzy ztratí smysl. Už za pár dní nebude aplikace potřeba ani při vstupu na kulturní a sportovní akce

Mobilní aplikace Tečka zřejmě brzy ztratí smysl. Premiér Petr Fiala včera večer oznámil, že při vstupu do restaurací, služeb a na kulturní či sportovní akce už nebude platit povinné prokázání se certifikátem o očkování či o prodělané nemoci. Tato dosavadní povinnost bude zrušena k 9. únoru, což připadá na středu v příštím týdnu.

I když to kabinet Petra Fialy navenek nepřizná, zcela jasně byl jeho výstup ovlivněn stanoviskem Nejvyššího správního soudu (NSS), který zrušil mimořádně opatření, podle nějž měli lidé bez dokončeného očkování nebo po prodělané nemoci zákaz vstupu do některých stravovacích, zábavních a ubytovacích provozoven. Vládě dal NSS týden na nápravu, ta však zareagovala velmi rychle...

A co znamená pro aplikaci Tečka? I nadále se bude jednat o aplikaci, která vám bude evidovat certifikáty o prodělaném onemocnění a o očkování, protože však kontroly již nebudou vyžadovány, dá se předpokládat, že český Covid pas přejde do pozvolného útlumu. A to i přesto, že za středu eviduje Česko přes 50 tisíc nakažených.

A to dává vzpomenout na aplikaci eRouška, která skončila loni v listopadu, protože už v dalším boji s pandemií nebyla potřeba. Je však třeba dodat, že trend rozvolňování je patrný v celé Evropě, spousta států ruší dříve přijatá a dlouhodobě platná covidová omezení. V Česku je „zrušení“ certifikátů prvním krokem, záhy má následovat ukončení povinného testování ve školách a firmách, a to od 18. února. Ze stávajících opatření má zůstat povinné pouze nošení respirátorů ve vnitřních prostorách a omezení návštěv hromadných a sportovních akcí.

Samotné certifikáty budou mít od 15. února navíc omezenou platnost na 270 dní od poslední dávky, pokud nedošlo k podání posilovací dávky, tzv. boosteru. Těm, kteří mají očkování ukončené k 22. květnu loňského roku (cca 1,2 milionu osob), tak certifikát v Tečce zčervená. Je však otázkou, zda to bude po ukončení kontrol certifikátů vůbec někoho znepokojovat...