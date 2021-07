Tečka se ladí za pochodu. Uživatelé hodnotí aplikaci velmi nelichotivě

Mobilní aplikace Tečka, tedy český Covid pas v mobilu, se do smartphonů dostala koncem června, a stále se ladí za pochodu. Zřejmě i díky zpětné vazbě uživatelů, kteří aplikaci vytýkají absenci elementárních funkcí a filtrů. Protože byli uživatelé v prvních dnech existence zmatení z „nic neříkajícího“ názvu Tečka, byl do názvu aplikace ještě přidán text „průkaz bezinfekčnosti COVID“. V nejnovější verze aplikace pak přibyly dvě drobná QoL vylepšení, které měly být v aplikaci již od úplného prvopočátku.

První novinkou je filtr neplatných certifikátů. Pokud jste chodili dvakrát týdně na PCR test, zřejmě jste jich v mobilu měli několik desítek. A protože mělo testování omezenou platnost, neplatné certifikáty byly v mobilu zbytečné. Na náhledové stránce s certifikáty si tak můžete všechny neplatné certifikáty schovat. A pokud jste chtěli prezentovat detaily certifikátu v zahraničí, v českými popisky v detailu certifikátu jste zřejmě nepochodili. Tedy, pokud jste si telefon celý nepřepnuli do angličtiny. Nově se v náhledu detailů objevuje tlačítko EN, které vám aktivuje anglický překlad. Zpět do češtiny se vracíte přes stejné tlačítko, jen je na něm text EN přeskrtnutý...

Dle komentářů na Google Play je vidět, že se vývojář bere některé podněty k srdci, jiné však nechává bez povšimnutí. Uživatelé hlásí problémy s přidáním nezletilých dětí bez OP. Pokud u nich máte k dispozici jen rodné číslo, není jej možné zadat do žádné kolonky. A když už jsme u osob, ty jsou v aplikaci uloženy fixně. Pokud je chcete smazat, musíte aplikaci vymazat data nebo ji smazat a nainstalovat znovu. Nedávno zjištěná chyba, kdy si posunem času můžete (sice jen vizuálně) z neplatného certifikátu vytvořit platný, opravena nebude.

A pak tu jsou ještě duplicity, kdy máte z jednoho očkování hned dva certifikáty! Soudě podle hodnocení na Google Play s tímto problémem nejsem sám... Na App Storu si zase uživatelé stěžují na to, že nelze očkovací certifikát uložit do Apple Wallet. Objevují se také dotazy, proč není aplikace dostupná na Apple Watch. A jeden z uživatelů měl po přihlášení k aplikaci dokonce zobrazený certifikát úplně jiné osoby!

Stáhněte si Očkovací certifikát v PDF do mobilu:

Jistě, chyby se stávají, Tečka jich má ale tolik, že si na dovolenou raději do mobilu uložte i Očkovací certifikát EU-COVID v PDF. Za možné problémy a nesrovnalosti při skenování QR kódu z aplikace Tečka, to nestojí. Na obou aplikačních obchodech má Tečka shodné hodnocení 3,1/5, a to není náhoda. U českého Covid pasu v mobilu je rozhodně co zlepšovat.