Tecno Phantom V Fold je výkonná skládačka akorát do dlaně. Škoda, že přehyb v displeji je stále výrazný

Značka Tecno se v Barceloně zařadila k úzkému portfoliu výrobců, kteří ve svém portfoliu nabízejí skládací hybrid. Tecno Phantom V Fold je skládačka, která se v mnohém podobá Galaxy Z Fold4 od Samsungu. Má několik výhod a také několik oblastí, v nichž novinka spíše ztrácí. Kompletní specifikace skládačky se však dozvíme až v průběhu dne, tisková konference značky Tecno startuje o půl čtvrté. Přesto pro vás už teď máme živé fotografie přímo z Barcelony a k tomu i naše první dojmy.

Tecno Phantom V Fold má ve výbavě dva displeje. Ten vnější dostal rozlišení 2 550 × 1 080 pix při poměru stran 21,3:9, panel tedy není až tak protažený do výšky, jako konkurent od Samsungu. V průstřelu displeje čeká 32Mpx selfie. Po rozevření se zpřístupní téměř čtvercový vnitřní displej s rozlišením 2 296 × 2 000 pix a s průstřelem pro 16Mpx selfie kamerku.



Přinášíme první živé fotografie Phantom V Fold, a to ještě před jeho oficiální premiérou na veletrhu MWC v Barceloně

Překlad v displeji je dost patrný, což je škoda, protože ostatní výrobci už chystají další generace svých skládaček, ve kterých je minimalizace překladu jejich primárním cílem. A máme další poznatek, pant nedrží v libovolné pozici, ale jen v otevřeném nebo zavřeném stavu, a to je trochu škoda. Otevření hybridu jednou rukou tak prakticky nepřichází v úvahu.

Pant však vypadá vcelku kompaktně, a i díky němu není v zavřeném stavu mezi oběma díly prakticky žádná mezera. Na pravém boku čekejte tenké regulátory hlasitosti a širší zamykací klávesu, která supluje i čtečku otisků prstů. Reproduktory má telefon dva, k nabíjení slouží USB-C. Kruhový fotomodul na zádech z těla telefonu vystupuje hned ve dvou úrovních. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, rozlišení zbylých dvou snímačů zatím neznáme. Trojici snímačů doplňuje přisvětlovací dioda.

Plastová záda a špičkový Mediatek

Zajímavý je i samotný zadní kryt, který nám evokuje matný či dokonce recyklovaný plast. A zatímco ostatní značky volí skleněná záda, Tecno je v tomto ohledu mnohem praktičtější. Otisky prstů na zádech nebudou vůbec žádné. Výkon skládačky obstarává Mediatek Dimensity 9000+ s 12GB operační pamětí, kterou můžete „přifouknout“ až o 6GB virtuální RAM. Úložiště má kapacitu 512 GB, s paměťovými kartami se nepočítá. Do bočního šuplíčku vložíte pouze dvě nanoSIM karty. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 5 000 mAh, takže i zde má Tecno nad Samsungem trochu navrch. V telefonu běží Android 13 s nadstavbou HiOS Fold 13.

Globální premiéra Tecna Phantom V Fold v Barceloně naznačuje, že má výrobce ambice dostat telefon i do Evropy. Tedy i potenciálně na český trh. Cenu a dostupnost telefonu se dozvíme až dnes odpoledne, očekáváme však spíše atraktivnější cenovku, která by mohla do segmentu skládaček přilákat i ty, kteří za současné skládací modely nechtějí tolik utrácet. Moudřejší však budeme až v průběhu dne.

