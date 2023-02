Tecno ukázalo chameleona. Barvu zad telefonu si kdykoliv změníte, na baterii to nemá vliv

Společnost Tecno odstartovala veletrhu MWC 2023 ve velkém stylu. Přivezla zde totiž ukázat novou zobrazovací technologii, díky které nemusíte řešit barvu krytů svého smartphonu. Záda prototypu jsou totiž jako chameleon. V mobilní aplikaci jednoduše nastavíte barvu, kterou zrovna právě teď chcete.

Tecno princip nazývá Chameleon Coloring Technology. Pod zadním krytem telefonu je speciální vrstva hranolů, které mění svou orientaci při změně elektrického pole. A díky přesné kontrole směru pohybu hranolů může tento materiál odrážet světlo různých vlnových délek, což umožňuje vytvořit na zádech různé duhové vzory. Nejedná se tedy o displej, takže záď telefonu nijak nezáří, jen odráží světlo, které současně obarvuje.



Záda prototypu od Tecna mohou na přání uživatele kdykoliv změnit barvu zad na jeden z 1 600 odstínů

V mobilní aplikaci si můžete ručně nastavit jeden z 1 600 různých barevných odstínů. Barva zad se však může měnit automaticky v závislosti na stavu telefonu, např. při příchozím volání, nepřečtené notifikaci, vybité baterie či při přehrávání hudby nebo videí. Změna barvy na zádech trvá jen 0,03 sekundy, přičemž má téměř zanedbatelnou zátěž na baterii. Sto změn barev denně má stejnou energetickou náročnost jako pětiminutové sledování videí.

Ukázka technologie Chameleon Coloring Technology (GSMarena):

Barvy zad samozřejmě nelze měnit do nekonečna. Použitá technologie má životnost dvou milionů barevných změn, jenže to znamená, že ji uživatelé mohou používat prakticky bez jakýchkoliv omezení. V podání Tecna se však zatím jedná jen o prototypové zařízení, je však velmi pravděpodobné, že by tato technologie mohla již brzy nakouknout do běžně dostupných telefonů značky.

Ostatně, nebylo by to poprvé, co by smartphony značky Tecno měnily barvu svých zad. Záda telefonu Camon 19 Pro Mondrian Edition z loňského září měnila odstíny podle intenzity okolního osvětlení. I tento model ostatně značka na veletrhu MWC vystavuje, na živé ukázky „chameleona“ si však musíme počkat až do zítřka. Tecno jej na svém stánku ukáže po boku nově oznámené skládačky Tecno Phantom V Fold.