Tecno ukázalo trojitý skládací telefon ve stejném stylu jako dnešní očekávaná ukázka od Samsungu

S trojitým skládacím telefonem přišel na trh nejprve Huawei (Mate XT Ultimate) a nyní se strhne bitva o to, kdo bude druhý v pořadí. Čínská značka Tecno už na letošním veletrhu MWC ukázala koncept, který však měl od reálného telefonu trochu daleko. To se však brzy změní. Firma připravuje formální oznámení konceptu pod názvem Phantom Ultimate G Fold Concept, který se bude skládat stejně jako chystaný skládací telefon od Samsungu. Informaci značka zveřejnila strategicky – přesně v den konání akce Galaxy Unpacked. Vloni zase první verzi konceptu ukázala těsně před premiérou skládacího modelu od Huawei.



Koncept trojitého skládacího telefonu od Tecna

Fyzický koncept dotaženého skládacího telefonu se dvěma panty by mohl výhledově vyšlapat cestu komerčně dostupnému zařízení. Jeho základní předpoklady jsou přitom stejné jako u Samsungu. Ultimate G Fold (Samsung by měl v názvu svého modelu používat označení Galaxy G Fold) má dva vnitřní panty, takže je vnitřní displej ve složeném stavu kompletně chráněný. Předchozí koncept z března měl jeden pant vnitřní a jeden pant vnější, takže v zavřeném stavu bylo možné používat třetinu skládacího displeje jako u „běžného“ telefonu.

Shoda označení čistě náhodná

Vnější displej je umístěný na levé části zařízení. Při skládání nejprve zavřete pravou část displeje a až poté levou. Záda konceptu jsou o dost tenčí. Zmizela vlna, která zde byla kvůli vertikálně umístěným fotoaparátům. Místo toho jsou foťáky umístěné v horizontálním fotomodulu v horní části konceptu. Tecno samozřejmě slibuje, že displej nebude mít žádný viditelný přelom a také to, že se bude jednat o dosud nejtenčí trojitou skládačku. A to předesíláme, že Mate XT Ultimate má v rozevřeném stavu tloušťku 3,6 milimetru.



Tecno Ultimate G Fold v zavřeném a rozevřeném stavu

Výše uvedená tvrzení ale mohou platit až tehdy, až bude Phantom Ultimate G Fold dostupný v prodeji a nikoliv jen konceptem, byť se zdá, že plně funkčním. Samsung by na druhou stranu mohl na dnešní tiskové akci, která startuje v 16:00 hod., ukázat první ochutnávku očekávaného Galaxy G Fold. U tohoto telefonu se však očekává hodně omezená dostupnost, do prodeje by se měl navíc dostat až koncem roku.