Tecno ukazuje koncept rolovacího telefonu. Má dva displeje a rychlé vysouvání

Společnost Tecno, o které je v posledních měsících čím dál více slyšet, se dnes pochlubila svým zajímavým konceptem telefonu zvaným Phantom Ultimate. Ten nabízí rovnou dvojici displejů, přičemž ten hlavní je dokonce rolovací, což umožní v případě potřeby přejít z režimu telefonu do módu menšího tabletu. Menší displej na zádech telefonu pak slouží k notifikacím a zobrazení času či důležitých informací.



Jak výrobce ukazuje na videu, v základu má telefon displej o úhlopříčce 6,55“, ovšem díky motůrkům uvnitř, se displej z těla vysune až do úhlopříčky 7,11“. V úplném stavu tak nabízí rozlišení 2 296 × 1 596 pixelů, což na celé úhlopříčce stačí na slušnou jemnost 388 ppi. Vzhledem k nutné flexibilitě panelu se samozřejmě jedné o LTPO AMOLED displej. Samotné vysunutí displeje do plného stavu má přitom trvat cca 1,3 sekundy, takže je velmi rychlé.

Co je nutné Tecnu připočíst k dobru, je zpracování a celková kompaktnost. Navzdory vysouvací konstrukci displeje má mít telefon tloušťku pouhých 9,93 mm a výrobce slibuje, že telefon půjde snadno držet i v jedné ruce. Vysouvací část je navíc krytá ochranným sklem, aby nedošlo k poškození obrazovky.

Celkově telefon působí rozhodně velmi zajímavě. Musíme však připomenout, že se jedná pouze o koncept, který nakonec vůbec nemusí přijít v podobě finálního produktu na trh. Každopádně už je to druhý podobně pokročilý koncept značky tento rok, hned po skládacím konceptu Vision V, což dokládá, že to Tecno s telefony myslí vážně a nebojí se investovat do výzkumu a vývoje.

Zdroj: GSMArena