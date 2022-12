Tecno vylepšilo nejvyšší řadu Phantom. Přidává výkonnější procesor, na zádech překvapí výsuvný portrétní objektiv

Značka Tecno sice už osmým měsícem existuje i na českém trhu, ovšem ty nejvýkonnější kousky výrobce do Česka dosud nedovezl. Na našem trhu se nabízí jen níže postavené modely řad Spark a Camon. Malou ochutnávkou těch nejvýkonnějších modelů je dvojice telefonů Phantom X2 a Phantom X2 Pro, které dokazují, že má značka podstatně větší ambice, než se na první pohled zdá. Výše postavený telefon se navíc pyšní i výsuvným portrétním objektivem.

Obě novinky se liší jen v počtu a rozlišení fotoaparátů, a také v kapacitě operační paměti. Jinak jsou si podobné jako vejce vejci. Čekat můžete 6,8" AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon telefonu zajišťuje 4nm Mediatek Dimensity 9000, na něhož navazuje 8 či 12GB operační paměť a 256GB úložiště typu UFS 3.1. Telefon si poradí s 5G sítěmi, Bluetooth 5.3 a s dvoupásmovou Wi-Fi, čtečka otisků se schovává pod displejem. Novinky napájí 5 160mAh baterie, kterou dobijete maximálně 45 Watty.



Hlavním lákadlem nového Tecno Phantom X2 Pro je bezesporu výsuvný portrétní objektiv se světelností F1.5

To nejzajímavější se však ukrývá na zádech. Tecno pravidelně představuje fotografické novinky, a jednu z nich zabudovala přímo do Phantom X2 Pro. Máme na mysli 50Mpx portrétní objektiv (65 mm), který se při aktivaci vysouvá z těla telefonu. Při focení tak máte k dispozici 2,5× optický zoom i skvělou světelnost F1.5. Základní snímač má taktéž rozlišení 50 megapixelů a trochu horší světelnost (F1.9), třetím do party je 13Mpx širokáč s autofocusem, který zastane i focení makra.

Představení řady Tecno Phantom X2:

Stejný snímač najdeme i u základní verze telefonu, u které navazuje na 64Mpx hlavní foťák a na doplňkové 2Mpx makro. Uvnitř obou novinek běží Android 12 s nadstavbou HIOS 12. Cenu telefonů zatím neznáme, Tecno by ji mělo brzy zveřejnit společně s datem, kdy se telefony dostanou na pulty obchodů. Zda bude mezi úvodními regiony i Česko, zatím nevíme.