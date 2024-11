Teď, nebo nikdy. Pokud chce Elon Musk vyrobit Tesla smartphone, lepší šanci už nemusí dostat

Má sociální síť, vyrábí elektroauta, posílá do vesmíru rakety, tak proč by Elon Musk nemohl vyrobit i zcela samostatnýsamostatný smartphone? V zákulisí se o něm hovoří už několik let, a jeho možnou existenci opět rozdmýchal podcast, ve kterém Elon Musk dostal přímý dotaz na to, zda připravuje vlastní smartphone. Musk tuto myšlenku zatím nezavrhuje, „alternativní telefon“ ale přijde na řadu ale až tehdy, když to budou vyžadovat okolnosti. Co si pod tím máme představit?



Jak by mohl vypadat Tesla phone? Třeba tak, jak nastiňuje grafický koncept „Cyberphone“ z roku 2019

Třeba problémy s bezpečností nebo s cenzurou aplikací u stávajících mobilních systémů iOS a Android. Muskovi se však po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem naskytla skvělá příležitost k oznámení smartphonu s ikonickým logem Tesla. Trumpa totiž oficiálně podpořil, a pokud by teď oznámil nový telefon, mohl by se svést na vlně popularity a zájmu. Případné zájemce o telefon by mohl motivovat i právě vazbami na Donalda Trumpa. Podle našeho názoru by se Tesla smartphone teď v USA „prodával jako rohlíky“.

Musk samotný zmínil, že Tesla využívá Linux, a že má pro něj napsanou spoustu kódu. Pokud by tedy měl vzniknout alternativní operační systém k Androidu a iOS, je podle Elona Muska právě Tesla tou firmou, která k tomu má na celém světě nejblíže. Stávající kód by v řadě případů jen upravila do mobilní podoby.

Jakou by měl mít telefon výbavu?

Pokud by se Tesla skutečně pustila do vlastního smartphonu, určitě by se muselo jedna o zcela odlišný přístup. Nestačila by jen odnož Androidu, jak je u „svobodných“ smartphonů typické. Telefon s logem Tesla by vznikl jen tehdy, když by se Google začal chovat „nestandardně“, a tak použití Androidu vlastně ani nemá logiku. Případný telefon by byl v tom případě rozhodně bez služeb od Googlu a open source aplikacemi.

Očekávali bychom i využití alternativního prohlížeče nebo sázku na vlastní aplikace – Tesla a sociální síť X, které by byly přímo součástí systému. Telefon by se tak stal ještě důležitějším ovládacím prvkem pro elektromobily stejnojmenné značky. U Tesla telefonu by určitě vyčníval design. Cybertruck ukázal, jak se Musk nebojí experimentovat s designem. U hypotetického telefonu bychom uvítali i další technické vymoženosti, třeba velkou baterii, solární panely, prostě cokoliv, jen ne standard, na který jsme si za posledních dobu u mobilů zvykli...

Elon Musk a vyjádření k Tesla Phonu:

Telefon Tesla by byl vlastně logickým vyústěním byznysu Muska. Telefon by mohl by využívat satelitní služby Starlinku a GSM síť využívat jen jako „zálohu“. Z Muska by se v tu ránu stal i globální „mobilní operátor“. Elon Musk má všechny trumfy v rukávu, a lepší šanci už nikdy nemusí dostat...

Zdroj: Phonedesigner, Joe Rogan