Telefon jako kapesní skener v klubech. Vědci přišli se snadnou metodou pro detekci drog v nápojích

Výzkumný tým z britské University of the West of England přišel s řešením, které může pomoci mladým lidem, kteří vyráží do večerních klubů za zábavou. Zde je totiž stále častějším problémem droga GHB (γ-hydroxybutyrát), které se též přezdívá „tekutá extáze“. Jedná se o bezbarvou tekutinu jemně slané chuti, které má specifickou chemickou vůni. Její obliba v poslední době stoupla u sexuálních predátorů (psychotropní a sedativní účinky), kteří ji nasypou oběti do nápoje, kde se droga rozpustí. A právě na tento problém našel tým britských vědců vcelku jednoduché řešení.

Zatímco běžně je detekce a extrakce GHB z nápoje velmi složitá, tým z Velké Británie přišel s elegantním řešením, které potřebuje pouze smartphone. Přidáním GHB do nápoje se totiž mění jeho barva, resp. se zvyšuje koncentrace fialové. Samotná detekce barvy nápoje tak připadne smartphonu, resp. se o ni postarala aplikace Color Picker and Helper, která je bezplatně k dispozici na AppStoru.



Přidání GHB do nápoje značí nafialovělé zbarvení tekutiny. Právě tento odstín dokáže rozpoznat mobilní aplikace, a z něj pak odvodit možnou přítomnost drogy

Aplikace dokáže z hledáčku, resp. z pořízené fotografie, vyextrahovat odstíny červené, zelené a modré, z nichž lze následně vypočítat pravděpodobnost výskytu drogy v nápoji. To z detekce drogy vylučuje jakékoliv drahé laboratorní vybavení a posouvá detekční nástroje „do první linie“. V rámci publikované studie byl použit iPhone SE (2020) s iOS 14.8.1, zda se bude metoda pro detekci drog v nápojích pomocí mobilního telefonu do budoucna dále rozvíjet, zatím není známo.

Zdroj: NIH, uwe