Telefon jako úložiště přímo v Průzkumníku ve Windows, a bez kabelu. Poradíme, jak si funkci zapnout

Microsoft dokončil všechny potřebné přípravy a v posledních říjnových dnech už i v Česku zprovoznil zobrazení telefonu s Androidem v průzkumníkovi ve Windows bez toho, aniž byste jej museli mít s desktopem propojený USB kabelem. Funkce je navázaná na aktualizací několika aplikací, přesto však ve finále funguje úplně samostatně. Stačí jen to, aby byl telefon s Androidem a váš počítač (s Windows 10 nebo Windows 11) připojený ke stejné Wi-Fi síti. Bluetooth se pro přenosy souborů nepoužívá.



Připojení k Androidu, který se zobrazí rovnou v Průzkumníkovi souborů ve Windows 10 a 11

Pro zprovoznění funkce budete potřebovat telefon, v němž běží minimálně Android 11, a také aplikaci Link to Windows ve verzi 1.24071 nebo novější, kterou si stáhnete na Google Play. Na desktopu se aplikace nazývá Propojení s telefonem, přesto ji pro bezdrátový přístup k úložišti telefonu jako přes USB kabel nebudete potřebovat. Může však celý proces uspíšit tím, že využijete dříve připojeného telefonu k počítači a nebudete jej muset připojovat samostatně.

Android přímo v Průzkumníkovi

V mobilní aplikaci se musíte přihlásit pod svým Microsoft účtem, na desktopu přejděte do Nastavení – Bluetooth a zařízení – Mobilní zařízení. Zajímá vás funkce Povolit tomuto počítači přístup k mobilním zařízením, která musí být aktivní. Na stejné stránce nastavení můžete Propojení s telefonem klidně deaktivovat. Pokračujeme tlačítkem Spravovat zařízení.

V tomto kroku byste měli být přihlášení ve Windows svým Microsoft účtem. Pokud používáte lokální účet, bude vyžadováno přihlášení. Dejte si ale pozor, Microsoft se bude snažit váš lokální účet převést na online, takže věnujte pozornost vyskakovacím oknům. Po přihlášení stačí jen u vašeho telefonu zapnout bezdrátový přístup. V detailech pak aktivujte funkci Zobrazit mobilní zařízení v Průzkumníkovi souborů. Mimo to můžete ještě dostávat z telefonu oznámení o nových fotkách nebo jej využít jako webkameru.

Po aktivaci funkce se telefon objeví jako systémová složka v postranní nabídce nad položkou Tento počítač. Všechny soubory z telefonu jsou viditelné v podsložce Storage. V kolonce Stav vidíte, zda je soubor či složka čistě na telefonu, nebo už existuje její lokální kopie (zelená fajfka), což se učiní automaticky jakmile soubor (nebo všechny soubory dané složky) otevřete. Při vzdáleném mazání souborů se v telefonu vytvoří nový koš, z něhož smazané soubory zmizí po 30 dnech nečinnosti.

Na dálku funguje přejmenování, přesouvání, vyjmutí nebo kopírování souborů oběma směry. Můžete s telefonem dělat to stejné, jako by byl připojený přes kabel. Pokud ale otevíráte velké soubory, může chvíli trvat, než se z telefonu přes Wi-Fi přetáhnou do počítače.

Nová funkce se může hodit tehdy, pokud na cestách potřebuje přístup do paměti Androidu, a zrovna nemáte po ruce kabel. Při odeslání specifických souborů z telefonu do počítače je však stále rychlejší funkce Quick Share. U té navíc už telefon s počítačem nemusí být na stejné Wi-Fi síti, bohatě stačí, že mají funkci Wi-Fi aktivní. Pokud vám jde o meziplatformní sdílení souborů, nejlépe je na tom stále aplikace LocalSend.