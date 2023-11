Telefon měníme za nový v průměru jednou za 3 a půl roku. Nejčastějším důvodem je zhoršující se stav baterie

Jak často si kupujeme nový telefon a stává se z mobilů postupně komodita, kterou jsou už teď některé malé spotřebiče, například žehlička nebo rychlovarná konvice? Na tuto otázku je pokouší odpovědět statistika portálu SellCell.com, která pracuje s nejnovějšími daty za rok 2023.

Podle nich je globální průměrná doba výměny smartphonu 3,6 let. Zajímavé je, že v roce 2013 to bylo jen 2,4 roku, což byl vůbec nejnižší interval za posledních deset let. Nejdelší doba výměny telefonu za nový byla naopak zaznamenána v roce 2022 s průměrem 3,7 let.



Vývoj intervalu globální výměny telefonů za posledních 15 let a odhad do budoucna| Zdroj: SellCell.com

Globální situace je ale do jisté míry hodně zprůměrovaná, například ve Spojených státech se poměry poněkud liší. Zde byla v roce 2023 průměrná délka výměny telefonu 2,7 roku, což je mírný pokles oproti rekordnímu roku 2018, kdy bylo toto číslo 3 roky. Kratší interval a častější ochota zákazníků vyměnit telefon za nový v USA spočívá v relativně štědrých dotacích na nová zařízení od mobilních operátorů a velkých obchodních řetězců.

V Evropě je trend podobný, ačkoli intervaly výměny proti Americe jsou už trochu delší. V roce 2015 vyměňovali Evropané své telefony každých 25 měsíců, v roce 2020 to bylo už 40 měsíců a předpovídá se, že v roce 2025 se zase mírně klesne na 33 měsíců. Mnohem aktivnější ve výměně telefonu za nový jsou v Číně, kde lidé nejčastěji (ve 43 %) mění telefony už mezi prvním a druhým rokem jeho používání.

Proč se interval výměny telefonů prodlužoval: Vliv globální pandemie : Pandemie COVID-19 způsobila narušení dodavatelských řetězců a logistiky, což vedlo k nedostatku ve výrobě a dostupnosti smartphonů.

: Pandemie COVID-19 způsobila narušení dodavatelských řetězců a logistiky, což vedlo k nedostatku ve výrobě a dostupnosti smartphonů. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou : Tento konflikt dále zhoršil situaci v dodavatelských řetězcích a logistice, navazujíc na problémy způsobené pandemií, což vedlo k omezení dodávek komponent a pomalejší výrobě smartphonů.

: Tento konflikt dále zhoršil situaci v dodavatelských řetězcích a logistice, navazujíc na problémy způsobené pandemií, což vedlo k omezení dodávek komponent a pomalejší výrobě smartphonů. Právo na opravu (Right to Repair): Tato iniciativa poskytla spotřebitelům možnost opravit si zařízení sami, čímž prodloužili životnost svých smartphonů a odložili potřebu nákupu nových zařízení. Zdroj: SellCell.com

Rychlejší obměna u Androidů

Co se týče důvodů pro výměnu, 75 % lidí uvádí problémy s výdrží baterie jako hlavní důvod pro upgrade. Dalšími častými důvody jsou poškození obrazovky a touha držet krok s nejnovějšími technologiemi.



Důvody, kvůli kterým lidé nejčastěji mění svůj telefon za nový | Zdroj: SellCell.com

Tato studie také poukázala na zajímavý rozdíl v chování uživatelů iPhonů a Androidů. Více uživatelů iPhonů (61%) si svůj telefon nechává 2 až 3 roky, což je více než u uživatelů Androidů (43%). Zde je důvodem zejména rychlejší zastarávání nižších a levnějších modelů s Androidem, které už v době prodeje mohou mít lehce zastaralý hardware.

Studie se zabývala také tím, co se stane, když uživatel svoje staré zařízení odloží. 57 % majitelů iPhonů svůj starý telefon prodá nebo nějakým způsobem smění, Android ale zpeněží jen 43 % majitelů. Nezanedbatelný počet uživatelů (20 % u iPhonů a 31 % u Androidů) své staré telefony prostě nechá ležet v šuplíku.