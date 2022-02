Telefon na očích. Apple oprášil starý koncept VR brýlí, kterým přidá i rozšířenou realitu

O Applu se již delší dobu mluví s ohledem na chystané brýle pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Moc se však nemluví o tom, že firma tuto technologii zkoumá již od roku 2008, kdy poprvé v patentu zmínila displej umístěný v brýlích. Nyní tento patent oživuje a dodává novou grafiku, která dává větší smysl a mnohým bude velmi povědomá.



Apple oživuje letitý nápad, který už v minulosti vyzkoušelo mnoho výrobců (obr.: Patently Apple)

Jedná se totiž o brýle pro virtuální realitu, která místo displeje využívá iPhone. Jak lze vidět v nákresech jednalo by se o tradiční brýle do kterých by se vložil telefon, který by skrze optiku dokázal člověku zprostředkovat vjem z virtuální reality. Mnohým se asi vybavila vlna podobných headsetů pro VR z uplynulých let s kterými přišel Samsung, Google, Alcatel i další značky.

Oživení starého nápadu

Otevřené papírové řešení Google Cardboard vzniklo a dnes stále ještě existuje i pro iPhone. V čem je nové řešení nové? V novém patentu se mluví o tom, že by brýle kromě virtuální reality mohly sloužit i pro tu rozšířenou tak, že by telefon skrze fotoaparáty v případě potřeby snímal okolí, které by v brýlích například z dodatečnou virtuální grafikou zobrazil uživateli. Nápomocna by při používání brýlí měla podle patentu být také hlasová asistentka Siri.

Zvukový vjem z virtuální a rozšířené reality by měly zajistit sluchátka AirPods. Ostatně ty už dnes nabízí podporu prostorového zvuku. Při správné synchronizaci by tak Apple měl být schopen zprostředkovat prostorový zvuk i v případě virtuálního prostoru. K ovládání obsahu by měl sloužit tradičně dálkový ovladač.

Otázkou spíše zůstává, proč se Apple stále myšlenkou brýlí s displejem iPhonu zabývá, pokud vymýšlí i samostatné elegantnější řešení. Možností může být, že by takové brýle mohli být cenově dostupnější alternativou k těm prémiovým. Na druhou stranu by to bylo trochu zvláštní krok, když historie jasně ukázala, že podobná zařízení neuspěla.

Prostorový zvuk Spatial Audio od Applu:

