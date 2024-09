Co dělat, když se mobil nenabíjí. Problém nemusí být v baterii, je třeba vyloučit i další možnosti

Možná už jste to zažili i vy. Telefon připojíte k nabíječce, a nevidíte žádné známky toho, že by se nabíjel. Na první pohled velký problém však může mít relativně jednoduché řešení. Připravili jsme pro vás postup, jak vyloučit všechny možnosti, než pošlete telefon do servisu. Někdy se vyplatí jen chvíli počkat, zkontrolovat konektor, sundat kryt telefonu, vyčistit konektor nebo vyzkoušet bezdrátové nabíjení. Stačí chvíli počkat Vybitá baterie může potřebovat čas „na probrání“ Úplně vybitá baterie telefonu se nemusí začít nabíjet hned, jakmile k telefonu připojíte nabíječku. Pokud se telefon vybil „šikovně“, měli byste mu dát čas několik desítek minut, v krajních případech i pár hodin. Telefon ale mějte pod dohledem, pokud by se při nabíjení zahříval a displej by neukazoval nabíjení, raději jej od sítě odpojte, a navštivte servisní středisko.

Zcela vybitý telefon vám může dát vědět až po opravdu hodně dlouhé chvíli, že se konečně nabíjí Pokud se telefon nezahřívá a ani po několika hodinách na nabíječce se neukáže probíhající nabíjení, může to signalizovat problém s baterií, která už se nedá nabít. Pokud však váš telefon podporuje bezdrátové nabíjení, můžete ještě ověřit, zda se nenabíjí alespoň bezdrátově.

Kontrola kabelu Zní to jednoduše, ale někdy to je primární problém. Sám jsem byl několikrát svědkem uživatelů telefonů, kteří si kabely namotávali na samotné nabíječky, a to ukládaly pečlivě smotané do šuplíku. Tímto pravidelným „úklidem“ však trpí koncovky s konektory, a to až do té míry, že nemusí docházet ke kontaktu s kabelem, popř. je kabel „nalomený“.

Zkontrolujte, zda není častým smotáváním poškozený samotný nabíjecí kabel. Poznáte to i podle toho, že při připojení k počítači dochází při letmém pohybu telefonu k neustálému připojování a odpojování smartphonu To poznáte, že při jeho lehkém ohnutí najednou vidíte indikaci nabíjení, jenže ta zmizí, jakmile kabel pustíte, protože se vrátí do původního stavu. Pokud už vám z nabíjecího kabelu „lezou dráty“, pořiďte si nový originální kabel. Je to otázka pár stokorun. Rozhodně jej ničím nepřelepujte nebo neopravujte v domácích podmínkách.

Kontrola nabíječky (adaptéru) Jedno ověření může ušetřit spoustu času. Problém s nabíjením může být i v samotné nabíječce, která už může mít „odslouženo“. Nabíjení často nefunguje proto, že je nabíječka prasklá či jinak poškozená. V tom případě byste ji měli přestat používat, vyhodit a pořídit si novou.

U nabíječky důsledně zkontrolujte, že do ní máte správně zasunutý kabel. Někdy může být problém i v USB-C konektoru kabelu, na který někdo šlápnul a deformoval konektor V době, kdy výrobci k mobilům nepřibalují nabíjecí adaptéry, ale jen USB kabely, je snad každá nabíječka vybavena USB-C nebo USB-A konektorem. A do něj musíte zasunout k telefonu dodaný kabel. I mě se už několikrát stalo, že se telefon nenabíjel jednoduše proto, že kabel nebyl do nabíječky zasunutý správně. Stačí za kabel lehce potáhnout, a při nabíjení nemusí mít stoprocentní kontakt.

Zkuste jinou zásuvku Platí zejména pro hotelové pokoje Zatímco doma asi budete mít přehled o tom, která zásuvka funguje, a která nefunguje a bude chtít opravu, na cestách je to daleko větší problém. Často se mí stává, že, zvláště v hotelových pokojích, zpravidla nefungují všechny zásuvky.

V hotelech (zvláště v těch amerických) často platí, že ne každá zásuvka na hotelovém pokoji musíte i zákonitě fungovat Nefunguje v ní nabíjení smartphonu? Ani nabíjení notebooku? V tom případě si najděte jinou zásuvku. A pokud máte telefon zapojený přes cestovní adaptér, i ten se vyplatí zkontrolovat, např. zda používáte správnou koncovku nebo máte nabíječku telefonu do adaptéru dostatečně zasunutou. Někdy to jde hodně ztuha.

Sundejte kryt v telefonu Vypadá to, že nabíjíte, ale není tomu tak Zejména výrobci neoriginálního příslušenství mají někdy design krytů takový, že jeho části jsou někdy hodně blízko nabíjecímu USB-C nebo mají pro systémový konektor různé netradiční „výkroje“. A pak tu máme nabíječky výrobců, které jsou často dost velké, a nevejdou se do „výřezu“ v krytu. Pokud je to vidět na první pohled, jasně víte, že musíte nabíjet bez krytu.

Malý výřez na krytu a tlustý konektor s USB-C může znamenat, že nabíječka nemá s telefonem dostatečný kontakt. Zkuste telefon nabít bez nasazeného krytu Někdy to však na „první dobrou“ vidět není, ale z vlastní zkušenosti se může stát, že konektor do telefonu zapojíte (zasunete jej tak, že narazíte na odpor), ale mezi koncovkou a tělem telefonu zůstane kousek tenkého krytu, který znemožňuje nabíjení. A jednorázové nabíjení bez krytu rozhodně telefonu nijak neuškodí. Alespoň po sundání krytu odhalíte nečistoty, které se do nich pravidelně dostávají, a které by časem mohly pod krytem časem „napáchat paseku“.

Voda v konektoru Telefon ani nemusí přijít do kontaktu s vodou Čerstvou zkušenost mám i s vlhkostí v konektoru. Voda je samozřejmě problém sám o sobě, a pokud se s ní setká telefon, musíte jej co nejdříve vypnout (vytáhnout baterii dnes už nelze) a nechat jej přirozeně vyschnout, třeba s konektorem, který směřuje dolů. Telefon nechejte v dobře větrané místnosti nebo jej vysušte pomocí ventilátoru, který fouká studený vzduch. Rozhodně nenabíjet!

Varování na vlhkost konektoru v iPhonu. Může se zobrazit i tehdy, když telefon nepřišel do kontaktu s vodou. Třeba tehdy, když se pohybujete v prostředích s vysokým obsahem vlhkosti U odolných telefonů můžete počítat s detekcí vody v konektoru, která nabíjení znemožní. A současně vám to dá hlasitě vědět. Když se tak stane, rozezní se alarm, který vám důrazně doporučí, abyste nabíječku z telefonu vytáhli. Stačí konektor profouknout a nechat jej přirozeně vyschnout. Trvat by to mělo jen pár hodin. Pokud z něj však při zatřepání nebo vyfoukání ještě vylétnou kapičky, bude to trvat trochu déle.

Nečistoty v konektoru Nečistoty se mohou usazovat dlouhodobě Nečistoty v konektoru jsou další záležitostí, se kterou mám bezprostřední zkušenost. A to i u rok starého telefonu. Když zapojujete USB-C konektor při nabíjení, může být, jak v konektoru, tak v samotné nabíječce, drobný nepořádek, který při zapojení „natlačíte“ do zadní části konektoru. Jakmile se tato vrstva nahromadí, zjistíte, že nabíječka v konektoru nedrží a při zapojení koncová pozice „necvakne“.

Na odstranění nečistot z USB-C konektoru stačí obyčejné párátko. A nebo si na 3D tiskárně vytiskněte speciální „nástroj“ Na pročištění konektoru mi stačilo párátko, kterým jsem jemně ze zadní části dostal vrstvu usazených nečistot. Je třeba postupovat opatrně, abyste špičatý hrot párátka nezalomili, nebo nepoškodili konektor. Pomoci může i složený papírek, kterým nečistoty dostanete na jeden z krajů, a pak je „vytřepete“ z telefonu. A nebo si můžete vytisknout na 3D tiskárně vlastní „šťáradlo“. Ve všech případech je důležitá hlavně obezřetnost.