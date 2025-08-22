Telefon od Trumpa vypadá v reálu úplně jinak. Jako Samsung Galaxy S25 Ultra se zlatým krytem a vlajkou USA

Oživeno 22. srpna 2025 | Představení telefonu Trump T1 v červnu přišlo jako blesk z čistého nebe. Údajně čistě americký telefon s příjmením amerického prezidenta (ve skutečnosti za projektem stojí jeho syn) se na prvních vizuálech honosil zlatým krytem i americkou vlajkou. Na trh se měl dostat v srpnu nebo září, aktuálně je jeho dostupnost posunuta na neurčité datum „v průběhu letošního roku“.
Aktuální kampaň na telefon Trump T1. Až na to, že vyobrazené zařízení je Galaxy S25 Ultra s doplňkovým zlatým krytem
Při premiéře se jednalo o telefon „pyšně navržený a vyrobený v USA“. Po několika týdnech se z tohoto sloganu zachovalo jen „pyšně americký". Později se u něj objevilo heslo „navržený s americkými hodnotami a myšlením“. Dnes má telefon „americké ruce v zádech“, což asi každému naznačí, že realita je od vysněného amerického telefonu na míle daleko.
Situace však dospěla až do takové absurdity, že oficiální kanál Trump Mobile láká na brzký start prodejů telefonu T1, který vypadá úplně jinak než na renderech před dvěma měsíci. Na nové grafice není k vidění nic jiného než Samsung Galaxy S25 Ultra s nasazeným krytem od společnosti Spigen. Ve Photoshopu dostal zlatý přeliv, písmeno T a „vygravírovanou“ americkou vlajku. Designéři však odvedli bídnou práci – pod vlajkou stále prosvítá logo Spigenu!
Logo Spigenu dokonce prosvítá pod americkou vlajkou
Celkově to začíná vypadat stále podezřeleji a místo vysněného amerického telefonu nám to připomíná spíše nechvalně známý Escobar Fold. A zatímco dříve se podvádělo samolepkami, teď to vypadá jen na přídavný kryt.
Ti, kteří si telefon předobjednali, vlastně vůbec netuší, co jim za pár týdnů dorazí. Třeba proto, že oproti původnímu předpokladu telefon nemá 6,78" displej, ale 6,25" AMOLED displej s průstřelem. Ze specifikací mezitím zmizela i informace o operační paměti, na druhou stranu hodnoty 5 000 mAh se už neuvádí fotoaparát, ale má konečně správný popisek „baterie“.
Původní článek vyšel 16. června s následujícím nadpisem:
Zlatý vlastenecký mobil od Donalda Trumpa Jr. je vyrobený v Americe. Patří k němu ještě mobilní operátor Trump Mobile
Donald Trump Jr. představil vlastního mobilního operátora Trump Mobile a zároveň uvedl na trh zlatý smartphone T1 Phone, který se bude vyrábět v USA. A to se bude líbit jeho otci, americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, zvláště, když zatím nevyšel sen o čistě americkém iPhonu.
Zlatý telefon T1 Phone, který bude nabízený pod hlavičkou Trump Mobile
Na první pohled působí podezřele už samotný obrázek telefonu, který je zřejmě upravený ve Photoshopu. Smartphone má zlatý kryt a na zádech americkou vlajku. Ve specifikacích telefonu se objevuje řada chyb – například chybí detailní informace o procesoru, paměť RAM je zaměněna za úložiště a původně byla ve specifikacích uvedena i zmínka o „5000mAh fotoaparátu“. Je zřejmé, že telefon vznikal narychlo, což platí i pro webové stránky, které dnes nezvládají úvodní nápor zájemců.
Trump má skutečně americký telefon
Smartphone nabízí 6,78" OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a optickou čtečkou otisků prstů, 5 000mAh baterii (označenou jako Fotoaparát) s 20W nabíjením a také 3,5mm jack. Na zadní straně se nachází 50Mpx hlavní snímač a 2Mpx makro a hloubkový senzor, selfie kamera má rozlišení 16 Mpx.
T1 Phone existuje pod hlavičkou nového operátora Trump Mobile
Neznámý procesor (pravděpodobně starší model od Mediateku) doplňuje 12 GB RAM a 256 GB úložiště rozšiřitelné pomocí microSD karet. Telefon poběží na Androidu 15 a bude stát 499 dolarů (cca 13 000 Kč s DPH); při předobjednávce je nutné složit zálohu 100 dolarů (cca 2 600 Kč s DPH). Prvním zákazníkům by měl být doručen v srpnu (dle tiskové zprávy Trumpa) nebo v září (podle informací na webu).
Balíček se SIM kartou Trump Mobile
Společně s telefonem startuje i mobilní operátor Trump Mobile, který funguje v rámci Liberty Mobile. Jedná se o virtuálního operátora (MVNO) využívajícího síť amerického T-Mobilu. V nabídce je pouze jeden tarif s označením 47 Plan, který zahrnuje neomezené volání, SMS, data, asistenční službu Drive America a nepřetržitý přístup ke službám telemedicíny. Součástí tarifu je i neomezené mezinárodní volání do Česka.
Americký mobil pro americké hodnoty:
„Ve společnosti Trump Mobile věříme, že bezdrátové služby by měly odrážet americké hodnoty - jednoduché, poctivé a vytvořené pro tvrdě pracující lidi. Jsme tu, abychom vám vrátili svobodu a spravedlnost do rukou díky spolehlivému pokrytí, praktickým cenám a zákaznické podpoře, která vás bere jako rodinu. Se společností Trump Mobile nezískáte jen telefonní tarif - získáte službu, která je poháněna americkou hrdostí, svobodou a poctivostí.“
Pokrytí a další služby by měly být stejné jako u ostatních virtuálních operátorů v síti T-Mobile (například Mint Mobile, Metro, US Mobile), kteří však nabízejí levnější neomezené tarify než Trump Mobile. Jeho tarif stojí 47,45 dolarů měsíčně, což je v přepočtu s DPH přibližně 1 230 Kč.