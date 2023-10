Telefon, z nějž se stane stojánek nebo hodinky. Lenovo ukázalo unikátní koncept

Lenovo na akci Tech World 23 ukázalo koncepční telefon Adaptive Display s flexibilním pOLED displejem. Prototyp unikátního telefonu se dokáže ohnout okolo zápěstí, čímž se promění v hodinky, popř. se prohne tak, že sám sobě slouží i jako stojánek. Podle Lenova se jedná o klíčový produkt pro mobilní budoucnost, která by měla být „hands–free“.

Motorola ke konceptu, který na videu vypadá velmi zajímavě, nepřidala žádné bližší technické specifikace. Víme jen to, že displej má úhlopříčku 6,9 palců a rozlišení Full HD+. Telefon má široké rámečky okolo displeje, jeho záda jsou netradičně vyrobená z textilního materiálu. Pod ním se však nachází magnety...



Koncept Adaptive Display od Lenova dokáže stát sám o sobě a zobrazovat na úhlopříčce 4,6 palců. Alternativě se dokáže obtočit zápěstí, takže se z něj rázem stanou chytré hodinky

...díky nimž lze telefon ohnout přes magnetický náramek na zápěstí. Ze smartphonu se tak rázem stanou chytré hodinky. A velikost displeje na zápěstí náledně odpovídá vnějšímu displeji Motoroly Razr 40 Ultra.

Ukázka ohebného konceptu od Lenova:

Motorola však zašla ještě o něco dále, a ukázala možnosti své umělé inteligence. Engine MotoAI v tomto telefonu po vyfocení fotky dokázal vytvořit tapetu, která plynule navázala na vzor oblečení nositelky.

Umělá inteligence vytvoří tapetu:

Umělá inteligence v podání Motoroly dokáže z fotografie vytvořit i „fotokopii“. Ze záznamu se jednoduše odstraní všechny stíny, stopy po přeložení a další vizuální nedokonalosti. Z fotky se tak stane grafika, kterou můžete dále používat či rychle sdílet.

Tvorba fotokopie z pořízeného snímku:

Poslední ukázkovou funkcí AI je ochrana soukromí, kdy se při pořízení screenshotu aplikace pro sociální sítě automaticky zneviditelní jména osob, které přidaly svůj komentář.

Umělá inteligence a ochrana soukromí:

Lenovo u konceptů neuvedlo žádný časový rámec, kdy by měly být zavedeny do praxe. Jedná se tak spíše jen o načrtnutí směrů, kterými by se tato značka chtěla v mobilním světě v brzké době vydat.

Zdroj Lenovo