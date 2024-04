Telefon za babku nemusí vypadat lacině. Redmi A3 zaujme velkým fotomodulem a zelenou koženkou

Xiaomi posílá do prodeje na českém trhu jeden z nejlevnějších dostupných telefonů. Redmi A3 navazuje na řadu základních modelů s čistým operačním systémem Android. Prodává se ve třech barvách a dvou paměťových specifikacích. Cena začíná na 2300 Kč.

Telefon přitom na pohled nevypadá nijak nevkusně, ani lacině. Po vzoru vyšších modelů přebírá design výrazného kruhového fotomodulu, ačkoli fotoaparáty v něm obsažené jsou pouze dva a zcela základní – primární 8MPx foťák a doplňkový foťák pro určení hloubky ostrosti. Selfie kamera v trochu zastarale vyhlížejícím kapkovitém výřezu nabídne rozlišení 5 Mpx.

Redmi A3 je na výběr ve třech barvách (černá, modrá, zelená), z nichž zelená nabízí úpravu s koženkovým povrchem, ostatní dvě barvy jsou klasicky plastové. IPS displej s úhlopříčkou 6,7 palce a 90Hz obnovovací frekvencí si musí vystačit s HD rozlišením. Je krytý sklem Gorilla Glass 3. Čtečka otisků leží v bočním odemykacím tlačítku.

Výkon dodává 12nm čipset MediaTek Helio G36, což je stejný procesor, který byl u loňského přechůdce Redmi A2. Znamená to, že ani letos se do nástupce nedostává 5G konektivita. Na výběr je varianta 3 + 64 GB paměti za 2300 Kč nebo 4 + 128 GB za 2650 Kč. Druhou variantu určitě doporučujeme více. Ačkoli v telefonu běží čistý Android 14 Go Edition, hodnota 3 GB RAM je hraniční a údajné navyšování RAM z kapacity vnitřního úložiště je pouze marketingová vějička.

Telefon obsahuje baterii s kapacitou 5000 mAh, k dispozici je pouze základní kabelové dobíjení s výkonem 10 W skrz vestavěný USB-C konektor. Telefon obsahuje slot na paměťovou kartu a také 3,5mm jack. Ve výbavě naopak chybí NFC. Jde o model, který uspokojí převážně nenáročné uživatele nebo ty, kteří hledají nové zařízení za co možná nejnižší cenu.