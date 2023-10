Telefony byly ještě před pár lety sotva poloviční. Podívejte se, jak rostly postupem času

Rozměry smartphonů od jejich počátků prakticky neustále rostly. A zatímco Apple se ze startu soustředil na co nejmenší iPhony protože si Steve Jobs myslel, že velké telefony nikdo nebude kupovat, trh se postupně přeorientoval na stále větší a větší zařízení. Až do roku 2021 pravidelně rostly rozměry čelní strany telefonů i úhlopříčky displejů. Přechod na bezrámečkové displeje znamenal, že se růst telefonů zastavil, zatímco displeje stále rostly. Začaly vyplňovat stále větší a větší část čelní strany.

Jedním z tahounů větších displejů byl Samsung, a jde to i vidět na historické posloupnosti jeho topmodelů. S odstupem času tento trend následoval i Apple, který šel proti svému původnímu plánu. iPhone si své kompaktní rozměry (tj. pod 5 palců) udržel prvních pět let, poté začalo jeho postupné zvětšování, které vyústilo v několik modelů iPhonů jedné generace s odlišnými rozměry. Malé zůstaly jen tři generace iPhonů SE (displej pod pět palců), a byly tu ještě Mini verze iPhonů. Ty se ale prodávaly velmi špatně, a z trhu už zmizely.



Jak se od roku 2008 do roku 2003 měnila velikost čelní strany telefonu a podíl displeje na rozměrech čelní strany (Zdroj: TheTelegraph)

Dnes už jsou na tom iPhony, Galaxy i Pixely velmi podobně (displej zabírá cca 95 % přední plochy), ale dříve tomu tak rozhodně nebylo. Velký rozmach úhlopříček displejů nastal v době, kdy Androidy a iPhony odstranily z oblasti pod displejem veškeré fyzické ovladače a tlačítka. A pokud se dnes podíváme na základní topmodely Samsungu, Googlu a Applu, největším z nich je Pixel 8. Všechny tři značky však nabízí v rámci svých nejvyšších modelových řad ještě větší modely.

Větší neznamená lepší

Větší sice vždycky neznamená lepší, ale trend je neúprosný. Predikce agentury IDC z roku 2018 očekávala, že do pěti let bude většina lidí používat smartphone s více než šestipalcovým displejem. A tato prognóza se samozřejmě potvrdila, protože telefonů s menšími úhlopříčkami je na trhu jako šafránu. Nepsaným králem „malých“ telefonů je Zenfone 10 s 5,92" displejem, který by byl ještě před lety brán jako velmi velký. A mnoho menších telefonů, mimo iPhony SE, na trhu nenajdete.

Typický Android dneška má podle Googlu 6,7" displej, podle statistické firmy Omdia byla již vloni v lednu průměrná úhlopříčka displeje telefonu 6,3 palce, a nelze předpokládat, že by se v letošním roce nijak snížila. Spíše naopak. O tom, že uživatelé touží po špičkových smartphonech s malými displeji, se můžete dočíst jen na diskusích na internetu. Podle statistik je realita úplně opačná.

A jakou úhlopříčku má váš telefon? Jste s ní spokojeni nebo byste uvítali menší/větší displej? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: TheTelegraph, Omdia