Telefony mohou vyzrát na rozmazané fotografie. Objekty v pohybu přiblíží „tak akorát“

I když se někdy při focení telefon hodně snažíme, občas nejsou fotografie dostatečně zaostřené. Třeba při snímání objektů v pohybu. A právě proti tomuto nedostatku bojuje technologie EVS Dynamic Snapshot od mobilního výrobce Tecno. Druhou novinkou je periskopický teleobjektiv, který dokáže na dvojí poklepání na displej předmět až 30× přiblížit, popř. umožní „sešitím“ více fotek vytvořit až 400Mpx snímek se širším úhlem záběru, než dostanete z běžných teleobjektivů.



Za technologií EVS Dynamic Snapshot stojí kombinace statických a dynamických dat, tj, změn pixelů zachycených při velmi vysoké frekvenci

Technologie EVS Dynamic Snapshot kombinuje tradiční RGB kameru a EVS snímač (Event-bases Vision Sensor). Zatímco běžné foťáky postupjí snímek po snímku, EVS zachycuje pohybová data (tj. změny pixelů zachycené při velmi vysoké frekvenci), která kombinuje se statickými objekty, jenž zachytí běžný fotoaparát.

Fotky objektů v pohybu bez rozmazání

Tecno jako příklad udává focení objektů v pohybu, konkrétně ptáků za letu, zvodních aut jedoucích velkou rychlostí, nebo třeba zvířat a dětí, které při focení prostě neposedí. Oproti tradičním fotoaparátům by mělo zmizet nevzhledné pohybové rozmazání. Nedostatkem této technologie je nižší maximální rozlišení, na druhou stranu, i současné topmodely ve vysokém rozlišení v základu využívají slučování pixelů při produkci 12 Mpx fotek. A toto rozlišení by u technologie EVS Dynamic Snapshot mělo být ještě podporováno.



Tap Any Zoom přiblíží objekt automaticky tak, aby zůstal celý v záběru i při pohybu. Vlevo je vidět srovnání s ručním přiblížením objektu v pohybu

Druhá technologie má až zbytečně dlouhý název. Pod označením Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto mžeme hledat kombinaci periskopické kamery se dvěma čočkami a s optickou stabilizací (lens-shift) a inteligentních AI algoritmů. První výhoda je pří zoomování objektu, na který v hledáčku stačí jen poklepat. Telefon jej automaticky přiblíží (max 30×), ale tak, aby byl celý objekt stále v hledáčku. Není třeba používat pinch-zoom, nebo přiblížit až příliš a poté v přiblíženém módu „hledat“, kde že se snímaný objekt vlastně nachází.

Představení technologie EVS Dynamic Snapshot:

Funkce Telephoto Sweep zase dokáže sešít více fotek dohromady, a to až do 400 Mpx fotografie se širším úhlem záběru. Zde však bude záležet hodně na tom, jak kvalitně budou spojené přechody fotek. Všechny nové obrazové technologie by se u telefonů značky Tecno mohly objevit už příští rok.

Zdroj: Prnewswire