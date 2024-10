Telefony nám lžou, a vůbec se za to nestydí. Ikona 5G v horní liště ještě neznamená, že spojení běží přes 5G síť

Podpora 5G v mobilních sítích je sice synonymem technologického pokroku. Když se v horní liště smartphonu zčistajasna objeví ikona 5G, svědčí to o tom, že byla mobilní síť v přilehlé oblasti modernizována. Jenže, to, že se ikona v liště ukáže, ještě neznamená, že telefon využívá 5G konektivitu. Berte to spíše jako ukazatel toho, že je 5G síť „někde nablízku“.



Ukázková příklad - telefon je připojený k 5G síti, ale u v aplikaci NetMonster u 5G sítě NSA svítí vykřičník. A toto je jeho vysvětlení

O ukazateli 5G u telefonů se rozpovídal šéf společnosti Techsponential, který na rovinu uvádí, že jeho zobrazení v telefonu se rovná lhaní. Informační hodnota tohoto ukazatele je stejná jako s indikátory signálu, u nichž neexistuje jednoznačná interpretace. Někdy se dovoláte i s „jednou čárkou“, někdy se stejnou úrovní signálu přestanou téct mobilní data. Tento indikátor znamená „že máte nebo nemáte signál“, ikona 5G pak značí to, že „někde se někde v blízkosti vyskytuje 5G síť“.

Co vlastně znamená „5G“

Ikona 5G je podle zdroje spíše „přiblížení toho, jaký typ pokrytí je k dispozici, než objektivní indikátor stavu“. A to platí ve většině 5G sítí na světě, které jsou označeny jako NSA (Non-Standalone). Značně zjednodušeně se jedná o nadstavbu LTE sítí, které jsou pro streamování videí a hraní online her v mobilu často naprosto dostatečné. Telefony se tak tváří, že jsou připojené k 5G, často se však jedná jen o něco rychlejší LTE. Třeba proto, že jste telefon zrovna odemknuli nebo nemáte dostatečný signál. Ale v liště může klidně stále svítit 5G...

Telefony si však konektivitu volí sami, a rozhodují se, kdy využijí 5G službu, nebo kdy si vystačí s LTE. A to platí tehdy, když máte ve smartphonu nastavený režim sítě na automatiku. Pokud chcete odhalit, jak to je s vaší mobilní datovou konektivou v místě, kde se pohybujete, musíte tak učinit přes specializované aplikace. Místa, kde je 5G v liště „jen na okrasu“ prozradí třeba aplikace NetMonster, kterou si bezplatně stáhnete z Google Play.

