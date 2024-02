Telefony nás budou varovat jako ve vyspělých zemích světa. Česko se dočká systému Cell Broadcast

Ministr vnitra Vít Rakušan představil na Bezpečnostní radě státu nová opatření, která reagují na loňskou střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Ze souhrnných plánů vyplynula i jedna zajímavá informace pro mobilní svět. V Česku se totiž začne konečně využívat služba Cell broadcast pro varování obyvatel pohybujících se v dané oblasti, a to namísto zastaralých textových zpráv. Cell broadcast se přitom v zahraničí běžně a dlouhodobě používá, a to nejen v Evropě, ale také třeba v Africe. Jeho první specifikace se datují do roku 2001.



Takto vypadá varování Cell broadcast v praxi. Upozornění na vlnu veder, které se mi zobrazilo vloni v červenci v Jižní Koreji. Po několika dnech úmorně horkého počasí došlo k evakuaci skautského setkání Jamboree

Cell broadcast má oproti systému pro varování obyvatelstva přes SMS řadu výhod. Jedná se o „vysílání buňky“, tj. o způsob, jak v jeden okamžik odeslat zprávu na všechny aktivní smartphony na konkrétním vysílači. Tento typ zpráv podporuje naprostá většina současných telefonů, a doručení zprávy je „garantováno“, což třeba neplatí o SMS zprávách. Cell broadcast tak nezahlcuje provoz sítě v krizových situacích.

Oproti SMS zprávám, které si třeba v noci v postižené oblasti vůbec nikdo nepřečte, má Cell broadcast specifické zvukové upozornění doprovázené vibracemi, které obejde různé noční a blokovací režimy. Samotná zpráva se zobrazí při používání telefonu v informačním okně, popř. se vypíše přímo na zamykací obrazovce. Zprávy tohoto typu mohou mít délku až 1 395 znaků (dle kódování), a mohou obsahovat odkazy na webu a průběžně reagovat na aktualizace.

Své uplatnění Cell broadcast najde při živelných a průmyslových katastrofách nebo při útocích aktivního střelce. A dá se jen spekulovat, zda by byl při střelbě z loňského prosince počet usmrcených osob nižší, kdyby byl tento systém již dávno aktivní...

Pozdě ale přece

Za popularizaci tohoto varovného systému stojí bezpečnostní analytik Jakub Onderka, který v rámci NÚKIB (Národní Úřad pro Kybernetickou a Informační Bezpečnost) dlouhodobě propagoval systém Cell broadcast. Jeho zjištění z konce loňského roku jsou přitom velmi zarážející.



Cell broadcast dokáže přesněji zacílit varovné zprávy na konkrétní telefony, které se pohybují v dané oblasti

Dle nařízení EU měl systém pro včasné upozornění fungovat v Česku již od poloviny roku 2022, a do dnešních dní bylo Česko jednou z mála zemí EU, která tuto povinnost neplnila. Původní plán přitom chtělo Česko předběhnout o půl roku, jenže chyběla patřičná legislativa, který by definovala, jak má systém fungovat. Proti systému byli i operátoři, kteří nesouhlasili s navrhovanou cenou 0,01 Kč za SMS, ale požadovali 30× vyšší částku (0,3 Kč za SMS). V připomínkovém řízení však operátoři nenavrhli mnohem spolehlivější systém Cell Broadcast. Na ten přitom spousta států přechází právě z dřívějších systémů zasílajících SMS zprávy.

V Česku tak můžeme vyhlížet moderní systém pro upozorňování na displejích smartphonů, ovšem třeba v Polsku nebo Německu tento systém výstrah už dávno funguje. Přesný termín, kdy začne v Česku fungovat Cell broadcast, však zatím neznáme. Vyhodnocení nových systémových úprav a pravidel má resort vnitra předložit vládě během letošního léta. A v té době už by měl Cell broadcast měl nějakou dobu fungovat.

Zdroj: Jakub Onderka, ODOK