Telefony nás neustále bombardují stovkami notifikací. Rekord je oznámení každých 17 sekund

Studie společnosti Common Sense Media ukázala na nový fenomén teenagerů, kteří jsou každý den zahlceni několika stovkami notifikací. V rámci studie, která probíhala ve věkové skupině 11 až 17 let, bylo zjištěno, že polovina z 203 účastníků dostala na telefon v rámci jednoho dne minimálně 237 notifikací. Rekordman jich „stihl“ téměř 5 tisíc, telefon tedy v tomto případě průměrně zavibroval za 24 hodin každých 17 sekund! Mladí lidé však mnohdy neví, jak z tohoto nekonečného kola neptřetržitých oznámení včas „vyskočit“.

Neustálé notifikace aplikací se soustředí na uživatele i kvůli známému fenoménu FOMO (Fear of Missing Out). Strach z toho, že o něco přijdeme, nás nutí k tomu, abychom viděli a věděli „všechno“. A ví to i vývojáři aplikací sociálních a komunikačních sítí, např. Snapchatu, Facebooku, Instagramu či Discordu. Čtvrtina notifikací na telefony navíc chodí v době školní výuky, a není s podivem, že 97 % účastníků studie používalo telefon i právě ve škole. Minimálně jednou za 43 minut. Samotné notifikace tedy můžeme považovat za jednoho z největších strašáků, který odvádí pozornost. A to nejen u dětí.



Androidy evidují historii oznámení (a jejich počty) za posledních 24 hodin

Už jen přítomnost telefonu v blízkosti spoustu uživatelů stimuluje k tomu, aby jej vzali do ruky a „něco“ s ním udělali. Samotné prostředí i aplikace mají líbivé barevné ikony, které podvědomě vybízí k používání aplikací. Zejména sociální sítě pak můžete procházet donekonečna (stránka nikde nekončí), a příspěvky či reklamy nás mají v aplikaci udržet co nejvíce, abychom viděli co nejvíce dalších sponzorovaných příspěcvků, a koloběh prakticky neustále pokračuje. A to už se nebavíme jen o dětech, ale o tom, že telefony ovlivňují úplně každého z nás. Ať chceme, nebo ne.

Kolik notifikací dostáváte denně?

Stovky až tisíce notifikací denně u dětí a dospívajících? Určitě si budete myslet, že vás se to rozhodně netýká. Věřím, že spousta z nás ani nemá představu o tom, kolik notifikací si denně přečte na displeji svého telefonu. Android tuto statistiku eviduje, a to za posledních 24 hodin, a ještě vám notifikace přehledně rozdělí podle jednotlivých aplikací. A čím více jich v mobilu máte, tím je oznámení více.



U iOS můžete nedůležitá oznámení schovat do pravidelných souhrnů. Při nastavování této funkce se dozvíte průměrné týdenní počty notifikací u vašich aplikací

Na Androidu se ke statistikám dostanete přes Nastavení – Oznámení – Rozšířené nastavení – Historie oznámení. V mém případě eviduje telefon 141 oznámení, z hlavy bych jich však tipoval maximálně třetinu. I to ukazuje, že jsme na notifikace přivykli natolik, že je bereme jako absolutní samozřejmost. Jenže je to funkce mobilních operačních systémů, která nás prakticky okrádá o čas. Jistě, notifikace zmeškaných hovorů a zpráv jsou důležité, to ostatní je ale mnohdy úplně zbytečné. Notifikace na Androidu však můžete alespoň ručně odkládat.

U iOS zase vidíte alespoň průměrně počty týdenních oznámení daných aplikací, a to tehdy, když si aktivujete funkci Naplánovaný souhrn přes Nastavení – Oznámení. Neurgentní oznámení vybraných aplikací si můžete nechat doručit v čase, který si vyberete. Prioritních notifikací se však žádná omezení netýkají.

A jak jste na tom s notifikacemi vy? Hledáme rekordmana, který trumfne náš počet oznámení za 24 hodin. Překoná někdo tisícovku?

Zdroj Commonsensemedia