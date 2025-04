Telefony vyšší třídy narovnaly displeje ve stylu iPhonů. Zakřivené panely však stále mají své kouzlo

Když přišly na trh telefony s displeji zakřivenými po bočních stranách, bylo to něco neokoukaného a rázem se tyto panely dostaly do telefonů vyšší třídy. Vše začalo smartphonem Galaxy Note Edge, který ukázal, že displej může být zahnutý až za roh, ovšem z praktického hlediska vypadal „použitelnější“ až dvakrát zakřivený displej u Galaxy S6 Edge. Už tehdy jste na první pohled poznali, že telefon se zakřiveným displejem má na svědomí Samsung, který však už dnes tyto displeje v řadě Galaxy nepoužívá. Kam se vytratilo jejich kouzlo?



Zakřivené displeje odstartovaly u telefonů Galaxy S6 Edge a Galaxy S26 Edge+ od Samsungu. Hned se vyšvihly do vyšší třídy, dnes je ale najdeme spíše ve střední třídě

Na Samsung někdy kolem roku 2020 navázaly konkurenční značky, např. Redmi, Motorola, OnePlus, Huawei, Honor, Vivo, Infinix a další. Tyto displeje, které často pocházely od Samsungu samotného, nazvaly jako „3D curved“ nebo „Waterfall“ displeje. A vše nasvědčovalo tomu, že se stanou novou hlavní větví vývoje smartphonů. Jenže s nástupem skládacích zařízení jejich sláva pominula, resp. tyto displeje se v telefonech stále používají, a to převážně ve střední třídě. U Samsungů byly tyto displeje používány v řadě Galaxy S, jenže loňská generace Ultry byla zakřivená jen nepatrně a ta letošní se zcela narovnala. Proč?

Už od začátku pro mě byly zakřivené displeje něčím navíc. Dotvářely identitu telefonu, který měl displej příjemně zakřivený k úzkým bočním hranám. A alespoň mně se telefon se zakřiveným displejem velmi dobře držel při přenášení v jedné ruce a díky úzkým hranám se zakřivením se mi displej ovládal palcem jedné ruky lépe. Palci při ovládání nevadí vysoký boční rám a dosáhne možná ještě trochu dále. Po vizuální stránce se na zakřivený displej kouká dobře třeba při prohlížení fotografií a videí, které zdánlivě „nekončí“, ale pokračují na zakřivenou část.



Ultra v řadě Galaxy S byla ještě před lety baštou zakřivených displejů. Takto vypadá Galaxy S25 Ultra dnes

Zakřivené displeje však mají i své nevýhody. Někdy u nich stoprocentně nefunguje filtrace nežádoucích dotyků dlaní, což může být při běžném používání telefonu hodně frustrující. Další záležitostí jsou různá gesta potažení z kraje displeje, která nemusí být díky zakřivené ploše až tak snadno proveditelná. A u telefonů se stylusem nebylo zcela komfortní používání pera na zakřivené části. Když už pokračujeme v negativech, tak ani fólie se na zakřivený displej nelepí dvakrát pohodlně, resp. na bočních hranách se část může časem odchlípit a mohou se pod ní dostat nečistoty.



Rovný displej mají i poslední Pixely a iPhony

Kdybych si mohl vybrat jeden konkrétní model s rovným nebo zakřiveným displejem po stranách, i přes výše uvedené nevýhody bych sáhl po zakřiveném displeji.

Rovné nebo čtyřikrát zakřivené displeje

Vývoj se u smartphonů za poslední roky, i po designové stránce, hodně posunul. Dvakrát zakřivené displeje vnímáme jako běžnou součást telefonů střední třídy, zatímco ty nejvybavenější telefony se (až na výjimky) vrátily zpět ke zcela rovným displejům. Kult iPhonu (bohužel) dominuje a tak mají topmodely s Androidem až téměř průmyslový design (vzhledové odlišnosti za posledních pár let úspěšně zmizely) s rovným displejem a širokým rámem ve stylu iPhonu. Ať už jsou to Pixely nebo třeba zmiňované Samsungy.



Motorola Edge 60 je díky čtyřstrannému zakřivení displeje příjemně zaoblená po celém obvodu

Přesto to vypadá na pomalou renesanci zakřivených displejů a to ve formě čtyřikrát zakřivených displejů. Vycházejí sice primárně z tzv. 2.5D skla, mají méně výrazné zakřivení, ale telefonům s Androidem opět vrací identitu. A my doufáme, že tento trend bude v následujících letech pokračovat. Jako příklady můžeme uvést displeje telefonů OnePlus 13 a Motorola Edge 60 Pro.

Jaké jsou vaše zkušenosti s používání telefonů se zakřivenými displeji? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.