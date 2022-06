Telegram brzy spustí Premium. Stávající funkce bezplatné verze zůstanou nedotčeny

Po týdnech spekulací je konečně vše černé na bílém. Telegram spouští prémiové předplatné, což přímo na sociální síti potvrdil její zakladatel a ředitel v jedné osobě, Pavel Durov. Funkce s označením Telegram Premium bude spuštěna ještě do konce měsíce června. Stávající uživatelé služby se však nemusí obávat, aktuální podoba Telegramu zůstane stále zdarma. A do budoucna se počítá i s tím, že bezplatná verze Telegramu se dočká i nových funkcí. Tak, jak vysvětlí Telegram existenci funkce Premium?

Pavel Durov na Telegramu uvádí, že předplatné Premium je určeno pro ty nejnáročnější uživatele služby, kteří by využili nové funkce. Jenže, kvůli náročnosti nových funkcí a jejích „údržby“, pokud by byly funkce dostupné všem uživatelům najednou, by nebyly finančně udržitelné. Za vším je třeba samozřejmě hledat peníze, a Premium se nabízí jako lákavá možnost, jak snadno přijít ke slušným finančním prostředkům.

Telegram Premium má všem předplatitelům přidat nové funkce, zdroje a větší rychlost. Mimo to podpoříte samotný Telegram a nové funkce pro vás budou zveřejňovány s předstihem. Sociální síť Telegram již dříve zkoušela financování přes in-app reklamy, a tento test údajně dopadl na výbornou. Jenže, podle zakladatele, by měli Telegram financovat sami uživatelé, a ne reklamy.

Jenže, cenu za měsíční předplatné, ani benefity, které uživatele okamžitě získají, zatím konkrétně neznáme. V kuloárech se proslýchá o měsíčním předplatné okolo 4,99 dolarů, což dělá i s daní zhruba 142 korun.

Jste ochotni za „lepší“ verzi Telegramu platit měsíční poplatek a nebo byste raději měli aplikaci s reklamami? Navíc, jste vůbec schopni akceptovat placenou formu sociální sítě? Nemají už tyto aplikace o uživatelích samy o sobě dost údajů a informací, které mohou prodávat třetím stranám?

První ukázka betaverze Telegram Premium:

Zdroj: Telegram